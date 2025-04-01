踏入4月，本應是鳥語花香，景色宜人的季節！今年3月20日是春分，4月初的春天景色最動人，一年之計在於春！可是，如今卻是天災戰火，令4月變得沉重，在野心家當道下，世界只有變得更亂！以哈戰事持續，停火變得渺茫，以色列安全內閣上月批准了一項爭議性議案，即「根據以色列法律與國際法，並遵照美國總統特朗普的願景，為有意移居第3國的加薩居民組織自願性轉移」。

以色列官員稱，該計劃實現了特朗普有意接管加薩，將巴人驅逐至鄰國，並把加薩變成「中東蔚藍海岸」。事實上，在野心家以色列總理內塔尼亞胡和美國總統特朗普的互相勾搭下，以色列不但單方面破壞跟哈馬斯的停火協議，以軍更在約旦河西岸開火，乃數十年來最大規模的軍事行動，以軍拆民房、逐巴人，甚至將原屬非法的猶太殖民區合法化。種種迹象無不顯示以色列已張開虎口，欲長遠吞併巴人土地，明目張膽地進行種族清洗。「兩國方案」可謂名存實亡。

特朗普今年1月再度入主白宮，行政命令簽得不亦樂乎，佢老人家坐上白宮橢圓形辦公室未足3個月，日前接受傳媒訪問，談及尋求做第3任總統，表明佢並非說笑。侵侵把「權力是強烈的催情劑」再赤裸裸演繹一次！佢4年總統任期才剛開始，已令世界動盪不安，除了染指加薩，欲分佔烏克蘭礦產，更口出狂言，表明不排除以軍事手段取得有自主權的格陵蘭！又恃惡表示，如果伊朗在其計劃的議題上，不與華府達成核協議，將會遭到轟炸並且被課徵二級關稅。一連串行動，都只是表現一個主題：順我者生，逆我者打！4月，本應是宜人的春天，因侵侵口出惡言而變得冷漠！