世界視線：美加關稅制華　承認通脹惡化

美國總統特朗普日前在旗下社交平台「真相社交」（Truth Social），轉發英國前首相邱吉爾的言論：「社會主義是一種失敗的哲學、無知的信條，以及鼓吹嫉妒的主張。社會主義唯一的優點，就是平均地分配苦難。」可惜二次大戰後，英國工黨即時推翻邱吉爾的保守黨政府，開始推向社會主義。

特朗普指社會主義是失敗的哲學，更高呼自由市場萬歲，可諷刺的是，他及其提拔的財長貝森特（Scott Bessent）──這位跟特朗普一樣是億萬富豪的政客，他所計劃推行的，正是反對自由貿易主義，廣泛向其他國家加徵關稅，無疑就是反全球自由貿易，即是兩人均認為各國透過向美國出口貨品以佔美國便宜。

然而，不少美國重量級經濟學家如斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）、克魯格曼（Paul Krugman）及薩克斯（Jeffrey Sachs）也指出，外國貨品大量湧入美國，正是源自美國多年來消費品產業外移，利用海外廉價地租、人工及生產資源生產，再回流美國以謀取更大利潤，使美國本土製造失去競爭力，才造成這樣局面。

貝森特是索羅斯提拔的基金管理人，創立對沖基金Key Square Group，他一直支持特朗普的關稅政策，還獻計推動貿易保護主義，認為關稅將有助打擊不公平貿易行為、增加收入，增強美國在國際談判中的籌碼。

他也曾指出：「中國經濟是世界史上最失衡、最不平衡的經濟，他們利用盈餘為中國的軍事機器提供資金。」他強調中國政府試圖向全球出口以擺脫經濟困境，因此美國不能讓中國在全球傾銷。他和特朗普的反華思想一致，因此被提拔當上財長。

批評貝森特財政政策的學者指出，廣泛加徵關稅未能加強美國產業，反而率先加重美國消費者的負擔；貝森特如今老實地招認，美元轉弱，但揚言不會太久，通脹雖因美元走弱會加劇，但他聲言「平價的消費品不是美國夢的一部分！」

這其實是他一直支持美國向富人減稅的惡果，因為向富人減稅，無疑即是要減少平民福利來支付，結果連同加徵關稅，窮人消費力只會更進一步下降，社會衝突及罪案只會加劇！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻