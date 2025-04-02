娛圈單打：已經好耐冇劇播 長坐冷板未停過

TVB新一檔綜藝節目《飲茶》已播出多集，請來家英哥夥拍兩個後生女馮盈盈及關楓馨做主持，大談廣東飲茶文化兼介紹好嘢食。一老兩嫩熱熱鬧鬧，觀眾反應正面，但見到盈盈着到靚一靚出鏡，再睇吓家陣嘅熱播劇冇一套有佢份，不禁令人疑問，唔通盈盈仍未走出雪櫃？

嗱，大家一定記得，早兩年忽然傳出盈盈觸怒無綫而被雪藏，劇集冇影，只能零星見佢參演遊戲節目同做吓資訊節目主持。盈盈亦趁住冇工開重返校園，考取碩士資格，仲一度傳佢轉行添。可能有見盈盈轉趨低調，知錯能改，舊年終於傳來解凍消息，盈盈亦發誓要為事業搏殺，唔會溝仔。

言猶在耳，觀眾依然冇乜喺幕前見到盈盈演出。翻查資料，佢對上一套擔正嘅劇集《妳不是她》，已喺前年播畢，而最後一套劇集係一年前嘅《逆天奇案2》，並非女主角。換言之，即係成年冇劇開兼冇劇出街！

因乜解究咁慘情呀？睇吓劉穎鏇、郭柏妍等小花，喺新劇拋胸露腿，迅即成為談論焦點。論搏殺，盈盈一樣好肯露啫，去年台慶一襲拋胸中空晚裝，極盡性感。論演技，雖然盈盈冇乜，但亦唔見得其他小花做戲好叻，咁究竟問題出喺邊處呀？

講來講去，唔通就係欠缺觀眾緣？以《飲茶》為例，網民大彈盈盈扮晒知性，作狀到暈，好難頂喎，覺得關楓馨比佢自然討好得多。唉，都話形象易毀難建，鬼叫盈盈初出道口沒遮攔，吱吱喳喳大談性經，加埋種種拜金傳聞，家陣想走淑女路線，邊有咁容易吖。既然觀眾唔受落，做吓節目主持，總好過完全冇曝光啦。