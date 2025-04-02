原定繼續談小班教學風波，但日前發生的緬甸7.9級大地震，不但震碎了大量房屋、道路和家庭，奪去了數以千計民眾的生命，對於東盟地緣政治及區內國家與中國的關係，也產生了一些震盪和影響，值得講講。

地震震央位於緬甸境內，但最震撼的畫面卻出現在泰國。在距離震央數百里遠的曼谷，一幢興建中的寫字樓大廈，在地震中不消幾秒鐘便整幢垂直塌下粉碎，四周塵土飛揚，一時不見天日，令人想起當年「911」恐襲中，兩幢世貿中心大樓塌下的驚駭場面。地震事件暫時造成泰國至少20人死亡，不僅傷亡慘重，另也包括因曼谷進入緊急狀態而導致的經濟損失。

事後有人將塌樓原因歸咎於曼谷的獨特地質、肇事大廈的設計和建造方法，以及當地防震要求較低的建築法規。但更多當地民眾和死難者家屬，還有美西方的反華傳媒，都紛紛將矛頭指向大廈的中國承建商（雖然另一間意大利公司亦有份），質疑其工程質量以至是否涉及貪腐問題。有媒體更立即翻炒中國歷來的10大海外「豆腐渣工程」，並將之與中方的「一帶一路」戰略和美西方渲染的「中式債務陷阱」混為一談，無限上綱。

泰國在疫後原寄望可被海量的有錢中國旅客打救，但由於內地也面對經濟不景及民眾的出遊、消費模式轉變，實際效果並不如預期。之後更先後發生了商場槍擊案和王星被拐事件，為免影響旅遊業，泰國政府幾乎要向中國跪地認錯，向中方的種種要求有求必應，惹來不少本來就親西方、反中國和反對佩通坦政府的泰國民眾不滿，在網上煽動反華情緒，借塌樓事件打擊佩通坦以至破壞中泰關係。明日再談大地震對緬甸局勢與中緬關係的影響。