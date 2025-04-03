民進黨政府最近頻繁挑釁大陸，繼上月祭出所謂「拒統17條」反制大陸後，近來又針對島內的大陸配偶，接連迫使一些親大陸的陸配離台。島內對當局打壓陸配的行為反應不一，有深綠人士支持，亦有反對人士不滿當局手法粗暴。畢竟這些陸配只是平民，她們支持兩岸統一的個人言論，應被自詡言論自由的台灣所容忍。而她們在網上一把鼻涕一把淚地哭訴自己的遭遇，也很容易博得許多人同情。

綜觀民進黨當局描「紅」陸配的做法，與當年香港反對派渲染「送中」的恐懼，可說是異曲同工，就是無限放大民眾對大陸的恐懼，聲稱若不反抗，大陸的暴力就會來臨。然而所謂大陸之暴只是這些人虛構，並沒有真正落到民眾頭上。但他們自己所採取的暴力，不論是香港黑暴的扔磚、汽油彈，還是民進黨的無理驅逐陸配，都是實實在在的施暴。久而久之，大家自然會認清這種做法何其荒謬。

台灣當局選擇在中美經貿關係緊張的時候出招，明顯有政治考量，包括估計北京在中美經貿談判的關鍵時刻，不敢對台出招以免再招制裁，以及一旦激化兩岸關係，會迫使美國進一步撐台。不過這些分析明顯計錯數。首先，環球資本市場今年明顯東升西降。每次特朗普高舉關稅大棒，美股就會大跌，反觀中國股市相當硬淨，可見特朗普的關稅恐嚇已經催谷過度，對美國企業的傷害更明顯，北京不會投鼠忌器。

其次，台灣高估了特朗普的意識形態。特朗普不是所謂民主自由價值觀的支持者，不會因為台灣的政治制度和美國相似而有偏心，他一心只想拿好處，逼台灣多交保護費。民進黨主動挑釁大陸，到頭來反而會成為特氏加收台灣保護費的最佳理由。