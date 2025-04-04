正論：美徵全球高關稅　惡果恐怕要自嘗

美國落實向全球徵收對等關稅，總統特朗普美其名曰「美國解放日」，認為關稅造成的經濟動盪只是一時，最終美國工業會重生，美國黃金時代會重臨。然而，理想很豐滿，現實很骨感。向全球徵收高關稅必會引來同等報復，關稅亦必轉嫁消費者，恐怕美國工業還未重生，惡性通脹已經來臨。

特朗普簽署行政命令落實對等關稅措施，幾乎全球任何一國都無法幸免，當中被徵收最重關稅的是中國。之前，美國已向中國貨徵收20%關稅，現在，再向中國貨徵收額外34%關稅，合共達到54%。此外，特朗普同日又簽署另一項行政命令，下月2日起取消來自中國內地及香港的小額包裹關稅豁免，聲稱這是為了堵塞檢查漏洞，阻止違禁品以小額包裹方式寄到美國。

很明顯，特朗普的如意算盤是，藉着高關稅作為極限施壓的談判籌碼，跟各國討價還價，謀求經貿、軍事等各方面最大利益。還有，就是如他所說，實施高關稅後可迫令工業及製造業回流，在美國設廠生產，增加就業機會，同時不假外求。問題是，如意算盤如此容易打響嗎？

美國工業及製造業早就空洞化，過去數十年，單靠印鈔向全球採購，享受價廉物美的好處，根本毋須自己製造，還可集中資源發展金融和科技產業。將製造業外移更可節省成本，減少環境污染，美國絕對是佔盡便宜。何況美國工會勢力龐大，製造業成本驚人，即使工業回流，產品價格必然昂貴，也需要時間和人力重新建立生產線，廢時失事，毫無競爭力可言。

中國已表明將就關稅採取必要措施，反對美國霸凌行為；歐盟亦已敲定針對鋼鐵關稅的第一套反制措施，如果與美國談判失敗，將採取進一步反制。總而言之，美國將敵人和盟友一起打，已徹底開罪全世界，只會令美國進一步陷入孤立。近期已先後有多個西方國家的領導層到訪北京，顯然他們亦要謀定後路，跟擁有全球最大市場的中國改善關係。特朗普如此胡攪，反而將歐洲推向中國，或更有利中國跟美國抗衡的全球布局。

更何況，關稅戰能否奏效，更關鍵的一點是誰的底子夠硬，產品有沒有可替代性。顯而易見，美國要尋找可替代中國的產品並不容易，從日用品到衣履，從各類器材到藥物，皆有中國製造的身影，分布的層面非常廣泛。而且中國貨價廉物美，早已成為美國普羅市民的必然選擇。如今對中國貨大幅提高關稅，中國貨必然減少入口到美國，在缺乏可替代的選項下，物價被大幅推高已是必然。目前特朗普民望已較上任初期大幅下滑，當中一大原因正是無法擺平通脹，現在更是雪上加霜。

事實上，自特朗普揚言「解放」美國後，美股便暴瀉，市場的恐慌反應證明了一切。經濟專家預期，美國全年經濟將出現負增長，意味美國隨時陷入經濟衰退。中國一再強調關稅戰沒有贏家，豈止沒有贏家，最大輸家肯定是美國。1930年代大蕭條正是由美國大打關稅戰引發，歷史會否重演，只能拭目以待。