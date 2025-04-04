娛圈單打：嫁着一個擁抱者 惟有做個包容者

嫁雞隨雞，嫁狗隨狗，嫁着一個擁抱者咯喎，做老婆嘅，惟有化身包容者啦，否則隨時家衰口不停。呢，視后胡杏兒同老公李乘德結婚10年，仔仔都生咗3個，一家人不時高調放閃晒恩愛，但老公「擁抱者」本性難移，有時都令老婆幾尷尬。

嗱，李乘德早前被傳媒拍下夜店狂歡一幕，慶祝52歲牛一。之不過，狂歡一幕嘅女主角，並非老婆胡杏兒，而係一眾性感囡囡，大家又攬又錫，如入無人之境。報道出街後，梗係惹來議論紛紛，李乘德事後喺IG以英文解畫，聲稱「任何熟悉我的人都知道我是一個擁抱者」。吓，咁都得？

杏兒至今未有表態，繼續如常工作，但老公同性感囡囡過從甚密，都唔係第一日嘅事。婚前已被指係溝女王，婚後更出現經典場面，當時李乘德出席飲宴，眾女伴月坐埋一枱，殊不知杏兒忽然玩驚喜，從後殺出攬實老公。李乘德先係一臉愕然，知道老婆殺到兼有鏡頭對住，迅即變臉堆歡，被網民戲謔老婆突擊檢查，壞咗風流老公嘅好事！

今次又發生「擁抱者」事件，好事之徒都等睇好戲。日前細仔生日，李乘德喺IG出片出相為細仔慶生，但只見仔仔出鏡，唔見杏兒蹤影。於是乎又引來無限揣測，老婆大人啖氣係咪仲未消呀？

計本欄話齋，杏兒見慣世面，清楚知道老公係個乜嘢人，就算嬲都係一時啫，點會嬲得耐吖。既然老公係擁抱者，咁老婆當然係個包容者。都老夫老妻啦，最緊要老公識返屋企啫。據聞杏兒不怪罪老公不特止，仲話要「緝兇」睇吓邊個放料，似唔似經典港產片《大丈夫》劇情呀？