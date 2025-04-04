特朗普公布的新關稅政策，就國別的不同待遇，可看出他的大戰略企圖。他徵關稅最低（10%）的國家，代表最親密的政經貿易合作夥伴，包括位處亞洲的新加坡，中東的土耳其、沙特阿拉伯、阿聯酋，亞太區的澳洲、新西蘭，美洲的巴西、阿根廷等差不多所有南美洲國家，以及英國。這是美國的小圈子，英國是最親密的夥伴，餘者都是特朗普已爭取或要爭取的夥伴。

即使沙特在中國斡旋下與伊朗和解，與美國有石油市場的競爭，特朗普還是不願放手沙特和阿聯酋，二者便是美國在中東與阿拉伯國家周旋，以及與以色列合作的主要夥伴。即使土耳其並不順從，美國還是不與土國為敵。除美洲外，特朗普着意中東，部分是他與以色列的特殊關係。

特朗普關稅戰針對的最主要國家，便是美國的對手。也不如加拿大、墨西哥那樣，被特朗普視作唾手可得的國家，現時對之的高關稅可減免。對其他國家，高關稅的目的不單止是要扭轉美國對之的龐大外貿逆差，更利用關稅，在政治與經濟方面予以打擊，使它們沒法與美國競爭。

最高便是中國（總共徵稅54%）。為了阻止中國轉移產品來轉運出口美國，加重稅還要針對中國的生產加工地越南（46%）、泰國（36%）、柬埔寨（49%）、老撾（48%）。特朗普企圖用高關稅打垮中國在中南半島的出口生產加工體系，有趣的是，台灣（32%）也在此列。第二是歐盟（20%），打擊力度低於中國等，但若歐盟反擊，特朗普可以增加關稅。

第三是日本（24%）、南韓（25%），與歐盟同類，特朗普還是對歐盟與日本、南韓的經濟競爭力和政治上自主傾向帶有戒心，一併防範。關稅的作用或同時是用作測試歐日對美國是否服從，抑或是有異心。至於南非（30%），相信是為了打擊非洲正在興起的民族主義、反殖民主義勢頭，也反映特氏與美國對非洲不感興趣。

至於亞洲其他大國，印度（26%）、巴基斯坦（29%）、孟加拉（37%）、印尼（32%）。對印度一視同仁，比歐盟重，但不及中國。對孟加拉與印尼的稅較重，相信也是為了阻止中國產業轉移。與此同時，特朗普倡議二級關稅，針對敵國。例如美國會對委內瑞拉設二級關稅，任何國家從委國買石油，要另加對美出口的25%關稅，相信將會與俄羅斯、伊朗同列，關稅更成為政治武器了。