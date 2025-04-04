美國總統特朗普宣布對主要貿易國徵收所謂「對等關稅」，對中國徵收34%，對歐盟徵20%，對英國徵10%，對瑞士徵31%，對印度徵26%，對南韓徵25%，對日本徵24%，對印尼徵32%，對泰國徵36%。

都說貿易戰是雙面刃，沒有贏家，那是指美國若只對「個別」國家開打貿易戰，損傷互見。然而，時下是美國對全世界多個國家甚至是經貿強國同時開打，以一敵眾，那麼美國一定不會是贏家，而會是最大輸家，美國的經濟發展、經貿結構、社會民生一定會受到致命打擊，摧殘百業，特朗普政府會受到政治衝擊，民怨沸騰，引發動盪。特朗普執意要打關稅大戰，破壞全球貿易鏈、產業鏈、製造業鏈，人為引發惡性通脹及經濟衰退，首先自毀美國。

特朗普是商人，主要是地產發展商，精明強悍，善於以「談判藝術」加一些「下作」手段恐嚇、壓榨對手賺錢。他很會做生意，但不懂宏觀經濟、不懂國際貿易、不懂最基本的經濟常識和規律。作為商人，不懂這些也能做生意，也能賺錢，可是作為「治國理政」的總統，不懂這些就不能制訂稍微「靠譜」（更不要說正確妥當）的內外各個領域的方針政策，就只會亂七八糟，一通胡鬧，碰得頭破血流，禍國殃民。

本來，像特朗普這樣的商人總統，不懂這些也不打緊，最要命的是他不認為自己不懂，而是覺得自己比誰都懂。他最看不起那些精英、專家和有經驗的人，更認為這些人都是自以為是，不能領會他的意圖。結果大家都看到，特朗普的班子和周圍，盡是一些草包和唯唯諾諾的「擦鞋仔」。特朗普用這樣的人很安心、很開心、很順手，可以大展宏圖。

然而，特朗普還有比大打全球關稅戰更野心勃勃的大戰，他要在俄烏戰爭、歐洲北約、中東變局、伊朗核武、北韓核武、對華博弈，以及吞併格陵蘭、加拿大等問題上一齊開打，展現強能，他正在玩一場唐吉訶德的風車大戰。