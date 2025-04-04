美國對等關稅終於出爐，結果作為最主要對手的中國大陸，被徵收34%的關稅，而一面倒聽美國爸爸話的台灣，被徵收32%的關稅。就在即將宣布前的晚上，行政院長卓榮泰還發文表示已有萬全準備，做足一切因應措施，要大家安心入睡。而當32%的稅率出爐後，網絡上的洗地大軍也傾巢而出，紛紛告訴民眾，這次台灣又贏麻了。

簡單數學型的洗地法，就是大陸34%、台灣32%，台灣足足贏了2%之多，這就是賴清德政策方向正確！探求根源型的，則告訴你就是因為台積電去了美國，才能獲得這麼好的關稅優惠，台美合作共創雙贏。防患未然型的表示，台灣未來只要大幅加強軍購，關稅一定會直線下降。洞悉局勢型的則指出，這只是特朗普裝樣子給美國民眾看的，一個月內關稅就會調降。至於抗中保台型的，毫不意外地指摘，就是因為藍白大砍對美預算，觸怒美國，才會招致美方的關稅報復。

但這些側翼沒有說明的是，為甚麼台灣萊豬也吃了，軍事預算也提高了，台積電投資上千億美元還提供先進製程，大批供應鏈廠商也要跟着轉移到新大陸，如此對美國言聽計從，換來的卻是只比大陸低2%的待遇？而面對高額關稅，世界各國先後祭出各項反制措施、報復行動，至今一片靜悄悄的台灣，手上又拿得出甚麼籌碼可以對抗美國？

當特朗普得意洋洋地表示，台積電之所以願意赴美投資設廠，是因為他當選了！台積電董事長魏哲家怕了美國的關稅之後，還有人認為特朗普會對台灣心懷感激，給予特別的優惠照顧嗎？反倒是台灣如此逆來順受，只會讓特氏更加獅子大開口！

不過這都無所謂，只要阿Q地認為自己又贏了，台灣人又能度過美好的一天。