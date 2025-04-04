上回講到，緬甸大地震令軍政府更加清楚明白到，他們在外交上現時只剩下中國這個選項，不論是美西方以至東盟諸國，都不會對經濟窮、國家弱、社會亂、政府又缺乏認受性的緬甸施以援手。在歷史上，中緬關係時好時壞，但也有一定規律，基本上是中國強、緬甸弱時，兩國關係便較好。每當中國衰弱，尤其是出現內鬥以至戰亂，而緬甸局勢又相對穩定時，兩國關係便會變差。

太遠的不說，中緬在上世紀八、九十年代曾經相當友好，主因是兩國都先後因鎮壓國內的所謂民主運動，而遭到美西方制裁孤立。到其後緬甸軍政府嘗試與美西方修好，包括釋放曾被捧為緬甸民主女神的昂山淑姬，以換取美西方逐步解除制裁，中緬兩國就變得沒有那麼親密。直至近年發生所謂的屠殺羅興亞人事件，昂山淑姬突然被美西方打為人權罪犯，中緬關係便提升至近代的高峰，國家主席習近平更在2020年出訪緬甸。

好景不常，一年之後緬甸發生了第N次軍事政變，昂山淑姬再次被拘禁。事後美西方循例對軍政府予以譴責和制裁，但已沒有興趣協助喪失了民主自由光環的昂山淑姬。多個本身也不太民主及曾被指控種族滅絕的東盟國家，反而突然化身民主判官，拒絕承認緬甸軍政府和一度暫停了緬甸的東盟會籍，令軍政府只能向中方靠攏。

新冠疫情打擊中國經濟，卻因多了民眾沉迷上網，令緬甸境內的電騙產業愈趨蓬勃，被騙的大多是中國人的血汗錢。軍政府不知是純粹無能還是貪腐作祟，對電騙問題無所作為，迫使中方與緬北的反政府武裝合作打擊當地電騙集團。反政府武裝連消帶打，趁機攻城略地，自然令軍政府對中方心裏有刺。