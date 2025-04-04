美國的「對等關稅」細節出爐，特朗普在其社交平台發表單行大寫字母：「這是美國的解放日！」然而，歐洲央行行長拉加德警告：「對等關稅將擾亂我們所知的貿易世界！」美國芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比則指出，關稅相關的不確定性可能導致消費者支出或商業投資放緩，從而衍生負面影響。

特朗普重返白宮之後，關稅大棒愈舞愈烈，預期各國反制措施必令美國經濟雪上加霜。其中，針對中國的個人化對等關稅稅率為34%，連同此前公布的20%華貨附加關稅，意味中國進口貨稅率將高達54%。中國對此早有預防，有外媒曾引述知情人士稱，中方已採取措施，限制本土企業在美國的投資，讓中方與特朗普政府的貿易談判有更多籌碼。消息稱，中國經濟規劃機構──國家發展和改革委員會（發改委）的幾個分支機構，最近數周已獲指示，須對那些尋求在美國投資的企業註冊及相關審批暫緩處理。外長王毅批評美方破壞國際經貿秩序，指中方將採取堅決措施回應。

美國最新民調顯示，58%美國人不贊成特朗普處理經濟的做法，之不過侵侵一意孤行要「解放美國」！佢巧立名目大打關稅戰，實際是否能為美國帶來超過6,000億美元的收入，目前恐怕言之過早，反而經濟學者均持相反意見，譬如指美國向全球加徵關稅，將令美國陷入嚴重衰退，這對經濟來說是一次毀滅性的打擊，全球經濟亦將陷入衰退！

英國有學者使用數學模型，模擬出6個美國施加關稅情景，會導致價格上漲、競爭力下降、供應鏈斷裂……要言之，侵侵的關稅大棒，胡亂揮舞之下，不但傷害全球經濟，美國自身亦毫無好處，損人不利己的「對等關稅」就是「解放」？