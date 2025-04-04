近年有不少市民關注香港建造工程成本高問題，箇中原因甚多，其中一個因素是勞工成本，工人工資大約為內地的3倍。此外，香港人口持續老化，建造業為重災區之一，令整體生產力不斷下降。加上種種涉及建築法規和審批流程的問題，導致香港建造工程所需的時間延長，間接令建造成本進一步增加，大大影響香港的發展動能和競爭力。

最近勞工界反映，有部分工種的建造工人面對開工不足。其一當然是與經濟及樓市有關，導致私營工程量減少。其二是工人的技能出現錯配，不少建造工人往往只熟悉一、兩種工序，較容易受到市道、個別政策法規和建造技術的轉變影響。

不論是基層工人還是專業、技術人才，筆者都一直支持本地優先，培訓優先。包括協助技能單一的建造業工人增值，學習更多不同種類的建造技術，善用創新科技以減少人手需求和提高生產力，以及提升行業形象以吸引新血入行。就此，政府與建造業議會近年做了不少工作，但由於業界估計未來數年的行業人手短缺多達2萬至4萬人，適度和針對性地輸入外勞仍有其必要。

特區政府於2023年優化了舊有的補充勞工計劃，並針對多個人手短缺特別嚴重的行業，推出特定的計劃。其中「建造業輸入勞工計劃」推行已近兩年，前後接受了7輪申請，合共批出約10,600個名額，反應比預期差。

許多業界公司都反映，該計劃的申請及審批程序繁複，而且附帶不少條件，包括每聘用一名外勞，就必須同時聘請不少於兩名全職本地工人；必須為本地工人提供額外的培訓名額；以及必須以本地同等職位的工資中位數聘請外勞，並且不能扣減相關的住宿、培訓和中介費用等開支，令計劃的吸引力大減，導致申請數目少於預期。

有關工資中位數和外勞住宿安排的爭議，並非只在建造業出現，其他行業面對的困難更大。政府有必要進行檢討，以確保相關計劃能夠產生原定的成效，在保障本地工人與維持經濟動能之間，取得適當平衡。

除了建造業，香港的物業管理業亦長期人手不足。而且物管業受到經濟變化影響較小，人手需求則持續上升。但礙於行業形象和提高業戶管理費並不容易，業界難以較高薪金請人及吸引年輕人入行，所以市民會見到不少清潔工及保安員都相當大年紀，影響行業生產力和可持續發展。

優化版的補充勞工計劃，已容許物管業輸入外勞，但至今申請數目不多，原因之一是政府的外判物管服務合約，並不容許承辦商使用外勞，同時亦要解決相關的住宿問題。諷刺的是，對於建造業輸入勞工計劃，政府基本上容許承建商就公營工程項目提出申請，對物管業的規定卻剛好相反，希望當局會檢討有關政策，適度放寬。