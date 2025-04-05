世界視線：處於三強陰影下　歐盟疑慮又恐懼

歐盟「認賊作父」，以為美國拜登政府是可靠的支柱，藉俄烏戰爭一起援烏抗俄，認為可以消耗甚至瓦解俄羅斯，共同分享利益，奈何如今烏克蘭瀕臨戰敗，特朗普政府則抽身而退，倒戈支持俄羅斯總統普京，商討俄烏停火議和更把歐盟踢出局外，令歐盟各國既無奈又恐懼，無奈是因為歐盟想繼續援烏卻力有不逮；恐懼是因為歐盟過去是中、美、俄三強之外的第四股勢力，如今卻沒有政治、經濟、軍事實力與三強抗衡。

現時歐盟最大的憂慮，是在美俄兩個核大國的威脅下，根本無法自主。之前一直以為可以四両撥千斤，信賴美國政府透過北約提供核保護傘，對抗俄羅斯的核威脅，但如今看到特朗普以拜登政府巨額援烏為由，向烏克蘭苛索礦產資源作為賠償；特朗普亦要求歐洲的北約成員國，將國防開支提高至佔GDP的5%，以換取保護，明顯是要對烏克蘭及歐盟拆骨煎皮。

特朗普的苛索，是基於歐洲一個重要的執着，就是歐洲一向歧視及憎恨俄羅斯、白羅斯、烏克蘭這東斯拉夫民族，蘇聯解體後歐盟信心大增，認為在政治、經濟及軍事方面，特別是在北約框架之下，可以完全制約俄羅斯，使其成為歐盟的油氣及珍貴資源供應國。然而，俄烏戰爭的失利，說明歐盟根本實力不足，而且極不團結，各自為政，如今更成為特朗普及普京政府敲詐魚肉的對象。

在美俄脅迫下，雖然歐盟看見中國崛起，但它對中國非常不信任，首先是中國在航天、人工智能、綠色能源、基建等方面都有極大優勢，這是對歐盟的威脅，所以歐盟對於與中國合作有很大顧忌，擔心會被中國支配。此外，歐洲的主流學者認為，目前中俄友好，只是互相利用的關係，俄羅斯要靠向中國輸出能源套取資金作戰，更利用由中國入口、可作戰爭用途的產品以及平價商品，支持軍備生產和壓低通脹。至於中國，除了可以輸入俄羅斯平價能源，更趁美俄忙於商議俄烏停火，全力發展科技和軍事力量，對全球南方國家加大政治和經濟影響力。

對於世界多極化發展，歐洲主流政界認為，相信就連普京也會覺得中、美、俄主導世界是錯的，未來只會是中、美爭霸。歐洲曾經是霸權中心，如今走向衰落，甚至變得犬儒，還是只懂得用霸權思維看世界。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻