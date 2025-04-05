特朗普「解放」美國，對全球所有國家實施所謂的對等關稅，當中被課稅最重的是中國。措施出台後，特朗普又放軟姿態，聲稱若中國政府批准出售TikTok予美國公司，關稅可以寬減。這種極限施壓、討價還價的手段，對中國還能奏效嗎？答案顯然是否定的。

君不見，特朗普上任至今，已多次表露希望訪問北京、跟國家主席習近平會面的心迹，反映他着實十分焦急。為何這樣急？其一是他一直對外吹噓跟習近平的關係很好，舉行普習會可以讓他成為全球焦點，擺出中國也要聽他的姿態。其二是他實際有求於中國，急於跟中國達成各項協議，由經貿到俄烏戰爭都想談。但中國早已看穿其把戲，你急我唔急。對美媒不斷放風指兩國元首即將會面，一直不置可否；對出售TikTok與否更是不予置評，理都懶得理。

現在的局面是，只有特朗普在做獨腳戲，淪為跳樑小丑。中國則繼續按着自己的節奏做事，下月中俄元首鐵定舉行峰會，將美國排除在外，特朗普欲挑撥中俄關係，門都沒有；與此同時，關稅戰亦促使中日韓放下成見，三國經貿部長會議睽違5年，上月底在首爾舉行，中日韓自貿區有機會加快落實，三國皆同意要確保供應鏈暢通無阻。

另外，歐洲多國政要亦忽然密集訪華，包括中國商務部長王文濤，日前與來訪的歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇會談；又如外交部長王毅，在北京會見了葡萄牙外長蘭熱爾，以及法國外長巴羅，西班牙首相桑切斯亦將於本月訪華。他們的目的當然是加強跟中國經貿合作，而中國亦表達支持歐洲自主的意願。特朗普蠻纏胡攪，得罪全世界，反而製造機會給北京，改善與西方及亞洲區內國家的關係。