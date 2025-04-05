特朗普再度入主白宮後，外交路線明顯親俄，但日前他突然轉變口風，聲言對俄羅斯總統普京「非常生氣」，威脅可能會對俄國石油買家徵收二級關稅。這番言論正好符合我早前的分析，特氏一直渴望在上任百日的民意蜜月期內達成俄烏停火協議，以鞏固自己的民望基礎。不過普京叫價過高，令他這項目標很有可能落空，難怪自視甚高的特朗普忍不住公開發火。

特朗普過去兩個多月大刀闊斧調整外交政策，可惜處處碰壁，交不出亮眼的成績表。箇中原因，一方面是特氏高估了美國的實力。他本來的如意算盤，是希望通過出口術嚇唬其他國家，令美國不戰而勝。豈料許多國家出於國家的尊嚴，表明會強硬還擊，結果特朗普自己反而心虛先讓了步。譬如，特朗普一上台就高調宣布對加拿大和墨西哥徵收關稅，引發兩國強烈反彈，聲言會對美國採取同等的措施。特氏立即放軟態度，在關稅生效僅一天後，便宣布暫時豁免加墨兩國的部分關稅。其他國家由此亦看清美國虛張聲勢的本質，在特朗普威嚇下沒有第一時間求饒，令華府至今未能獲取大甜頭。

另一方面則是特朗普的外交戰略目標不清。當代國際體系複雜，促使各國在捍衞國家核心利益例如領土完整的同時，在其他領域如經濟合作亦有一定的靈活性。但整體而言，外交措施皆要緊跟國家的大戰略。譬如北京早年致力發展經濟，外交政策亦以和平為主；近年注重睦鄰，外交資源則優先投放到東南亞地區。

反觀特朗普政府，表面上基於「美國優先」理念，實施圍堵中國的外交戰略，可是執行時卻不協調，包括不願意承擔過多責任，得罪許多傳統盟友，以致削弱了遏制中國的效果。