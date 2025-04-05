美國總統特朗普投下震撼全球的「關稅核彈」！侵侵的「對等關稅」根本就係胡亂出招，美媒揭露這稅率的計算方式，其實就是用美國與該國的貿易逆差額，除以美國向該國的進口額，再除以二；譬如美國在2024年對中國的貿易逆差為2,900億美元，美國還向中國進口價值4,300億美元的商品，兩者相除就是67%，再除以二，就能夠得出34%的關稅稅率。英國《金融時報》直斥有關計法荒謬。顯然，計算如此粗糙兒戲，志在斂財！

特朗普財迷心竅，關稅竟波及澳洲屬地赫德島及麥克唐納群島，此兩島根本無人居住，唯一「居民」是數以萬計的企鵝、海豹，在侵侵的關稅核彈下，兩島將要面臨10%關稅。澳洲總理阿爾巴內塞不禁諷刺：地球上已無地方安全！事實上，連向美國提供貿易盈餘嘅巴西、新加坡，一樣難逃侵侵的關稅魔爪，齊齊被徵10%關稅。

侵侵嘅關稅核彈，被指為百年來最高，覆蓋範圍遠超預期，投資者被殺個措手不及，環球股市震散，經濟學者及市場策略師無不指出，關稅有機會令美國商品價格上升，假設進口商品平均關稅率為20%，美國家庭每年額外支出4,200美元，並將導致家庭和企業壓低支出，使2025年美國經濟增長與企業盈利受壓。美國商界已預期企業會開始裁員、收緊成本，以迎接關稅帶來的寒冬！《金融時報》有評論直指「獲世界信任的美國不復存在」。

正如中方指出，美方在主觀、單方面評估基礎上，得出所謂「對等關稅」，不符合國際貿易規則，嚴重損害相關方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。事實上，美國從來只知聲大夾惡，單邊霸凌，做慣土豪劣紳，幾時獲得過世界信任？