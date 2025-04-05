美國自詡是民主燈塔，政治、媒體及軍事都強橫無比。但最近白宮卻一再甩轆，頻頻犯錯，部分錯誤幼稚、無稽得令人目瞪口呆，例如將媒體總編輯拉進了機密行動的電話通訊群組的「Signal門」，以及「臨時國防戰略指導」文件被媒體看得徹底，白宮似乎如無掩雞籠，這些錯誤既是管治及機制失誤，更是官員烏龍，還成為世界笑料。

先說「Signal門」事件，主角是美國《大西洋月刊》總編輯戈德伯格，他於3月24日發文，披露其電話在3月中旬忽然被Signal一個名為「沃爾茲」的人拉進了一個群組，群名為「青年運動PC小組」，他詫異之時，發現群組疑有官方機密的訊息，其後證實是針對也門叛軍青年運動（胡塞武裝）的突擊部署。媒體中人忽享「奇遇」，以智能電話群組出現的歷史來看，今次洩密堪稱史無前例。

該名總編輯爆料後，揭發拉他進群組的人是現任美國國家安全顧問沃爾茲，政界嘩然了，理應對事件警惕萬分的特朗普卻反應古怪，一度批評《大西洋月刊》的報道是「假新聞」，否認機密外洩。待知道消息屬實、被追問會怎樣追究洩密者時，特氏並沒有表示會完善機制，而是選擇向傳媒發難，稱「我不會因為假新聞和政治迫害而解僱人」。共和黨眾議員格里尼被記者再三追問後，直接打斷記者說：「你來自哪個國家？」得知對方是英國記者後，她直接叫對方「滾回你的國家」，稱「你們有嚴重的移民問題」。

如此囂張的表現，其實洩露了特朗普的心虛，以及對團隊失控的無措。與特朗普的張狂不同，沃爾茲表示願意為事件負全責。這宗事件成為民主黨的攻擊彈藥。當年特朗普大肆攻擊希拉妮，出任國務卿時用私人電郵處理公務、洩漏機密，如今其團隊既是低級錯誤，又高度洩密，特朗普的臉被自己及自己人狂打，如何巧花唇舌都無法掩飾。

要命的是，烏龍與錯誤總是一不離二。3月29日，美國媒體又爆大鑊，披露了一份屬高級機密的國防部文件，這份文件印有機密、寫明禁止外國人士參閱等標記，明顯是一份國防部的文件，而文件談的是美國對台灣的政策。

這份文件的內容十分低級無料，但如此機密的文件，竟被傳媒全文披露，再次顯示白宮已成了無掩雞籠，特朗普是否又要拿媒體發難呢？

既然被披露了，我們也談談這份文件的「對華措施」吧。文件指，美國政府早在拜登時代已把中國大陸視為美國的最大威脅，並將台灣可能遭到「軍力施壓」列為優先事項，內容提及五角大樓要為此考量人力及資源，美方將會「承擔其他戰區的風險」。而美軍的看法是，台灣應採取兩種策略，一是採取「拒止防禦」策略反擊外來軍事施壓；一是美國向台灣施壓，要求台灣增加防禦支出。這些老掉牙的策略也算機密，說出來也會被取笑。