特朗普的關稅政策，自必引起各國的反擊。加拿大、墨西哥身為魚肉，面對特朗普刀俎，沒法有真正的反抗。但歐盟與日本、南韓，卻未必甘於屈服。至於其他國家，受着特朗普的歧視性迫害，20%或以上的附加關稅，有能力者必毅然反擊。而且特氏表明可談判用其他課題交換，即使他從來言而無信，也可用反擊來壓迫特朗普作出讓步。不過，不少國家會投機觀望，看大國先怎樣反擊，以及特朗普怎樣回應，才決定跟隨哪方。

眾望所向的是中國，因特朗普加的稅率總共為54%，相對於歐盟的20%、印度的26%，差別巨大。中國顯然是特朗普今次關稅戰的主要目標，各國包括美國都在看中國的反應。不負眾望，中國迅即反擊，一是對美國進口關稅加34%，二是對主要的稀土出口施加限制，三是制裁一系列的美國企業。中國加美國34%關稅，標明是不能減免。相反，美國的法案讓特朗普可視對手反應而可加減關稅。後者靈活，便於談判。中國態度則十分強硬，沒有更改的餘地。

中國的強硬是深謀遠慮而來的，也反映在近日中國對美的政策態度上，中國早已對特朗普與美國沒有幻想。剛剛中國海空對台的圍島軍事演習，明顯地表示武統的可能，且是呼應美俄之爭，助力俄方。中國把與美國的關係看成全球戰略不可分割的部分，由是不會與特朗普單談中美關係。在俄烏戰爭問題上，中國已明顯地偏於俄國，不是改變中國不干預別國內政的原則，而是更有機地把任何一地的地緣政治、地緣經濟都放在大的體系、大的戰略來處理。中俄合作是追求國際的多元化、多極化，抗拒一霸獨大，反對欺凌他國。

在美國關稅問題上，俄羅斯不在名單上，不是美國優待俄，而是俄已無與美的正式貿易，對俄加關稅是無意義，因而關稅上中國是獨挑大樑與美國周旋。而中國這樣強硬的態度，是不惜關稅戰。中方早已透露，即使冷戰、熱戰也奉陪到底。特朗普可能還幻想中國讓步，現在卻是勢成騎虎，欺凌不了中國，其他各國也大有理由起而反對美國的強加關稅，全球南方國家，包括印度、印尼，以及加關稅極重的東盟國家，便可借中國的大旗與美對抗。

關稅戰的轉變，是特朗普若壓不住中國，便是失敗；其他國家與之糾纏談判，他也缺底氣。於是，特朗普會否重擊中國，把關稅戰進一步提升呢？