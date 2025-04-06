面對特朗普的胡攪蠻纏，各國不得不認真考慮減少對美國市場的依賴，尤其是中國，必須做好與美國徹底脫鈎的準備。這些年中國無疑正朝這個方向努力，對美出口比重已由最高峰時的將近兩成降至一成多一點，佔中國GDP僅約2.3%，但顯然還有進一步下降的空間，只有加強非美貿易體系的協作發展，塑造新的全球化，完全擺脫對美國市場的依賴，才能取得主動權，才不怕老美威脅勒索。

美國之所以敢與天下為敵，無非自恃擁有全球最大消費和進口市場，且擁有美元霸權，許多國家和地區都要靠其吃飯，不敢反抗。但實際上，隨着中國等新興國家逐漸崛起，美國市場的地位正慢慢弱化，中國進口佔全球比重與美國的距離不斷拉近，相信過不了幾年就會後來居上，成為全球最大進口市場。畢竟中國人口規模遠遠大於美國，只要人均GDP持續提高，充分釋放消費潛力，完全有條件成為全球最大進口市場。特朗普動不動就以關稅大棒威脅各國，只會適得其反，不但無法促使製造業回流，反而進一步削弱美國市場的地位，被全世界孤立。

這也正是中國的底氣所在，哪怕貿易戰來勢洶洶，我自巋然不動。特朗普的企圖很明顯，無非想迫使中方讓步，但中方根本不吃這一套，不僅完全無視美方要求會談的要求，更即時採取反制措施，包括對美國所有商品加徵34%「對等關稅」、暫停6家美國企業產品輸華、將11家美國企業列入不可靠實體清單、對部分中重稀土相關物項實施出口管制。這套組合拳打下來，有理有據有力有節，老美大概又要氣急敗壞了。特氏指中方反制措施錯誤，將承擔不起後果，這分明是自我安慰。大家不妨拭目以待，看到底誰承擔不起後果。

英國雜誌《經濟學人》在最新一期封面文章中嘲諷，美國「讓中國再次偉大」，一點也不誇張。在西方固有認知裏，中國面對特朗普瘋狂關稅的巨大壓力，理應焦慮不安，但事實恰恰相反，中國顯然胸有成竹，早就為這個混亂的世界做好準備。美國這種隔絕於世界的做法，反而給中國創造了一個絕佳機遇，使其有機會重新繪製有利於自己的亞洲地緣政治版圖，有機會重塑全球貿易關係。

當局者迷，旁觀者清，《經濟學人》這次總算看透問題本質，特朗普的瞎胡鬧確實是對中國的神助攻。