特朗普所謂的「美國解放日」未見其利先見其害，美股暴瀉逾兩千點，同時民眾因為擔心關稅暴增而要捱貴貨，紛紛搶購各類產品囤積，由醬油到衣服再到電子產品，搶購一空。正當全國亂成一團，特朗普依然堅稱關稅有效，擺明不玩殘國家不罷休。唉，選出如此一個總統，美國又何需敵人？

特朗普對全世界開戰，關稅之高遠超外界預期，但能否收到成效，從美股被震散、多家龍頭企業股價插水，已可略知一二。就以蘋果為例，本月3號收市股價大跌9.25%，每股低見203美元，市值單日蒸發2,775億美元。外界預期，今年發布的iPhone17，將大幅漲價至2,300美元樓上，銷情堪憂。

這是因為蘋果的生產都在美國以外的地方，包括中國、印度、墨西哥等。以廠房在中國的富士康為例，當組裝完iPhone再運往美國，便會被徵收54%關稅，加幅肯定轉嫁予消費者，在本土購買iPhone，隨時比在外國購買更貴，這不是搬石頭砸自己腳是甚麼？特朗普認為，加徵關稅後可迫令製造業回流，但在美國設廠成本高昂，比徵收關稅後仍要高出許多，試問企業有何動力搬返美國生產？

明乎此，關稅戰不止傷人，更傷自己。而且特朗普打關稅戰的目的，除了希望坐着收錢及重振製造業，還要當成跟別國討價還價的談判籌碼。問題是，這樣的恐嚇手段，只能對小國起作用，中國便即時作出強力反擊，對美國貨也徵收34%關稅，同時拒絕出售TikTok，搞得特朗普又要將「不賣就禁」的法令再推遲75日。

事到如今，特朗普虛有其表、色厲內荏表露無遺。關稅戰能否堅持一個月也成疑問，美國卻已經濟大亂，元氣大傷。