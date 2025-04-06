早前，烏克蘭總統澤連斯基到訪美國，原本打算跟白宮主人特朗普商議，以國內礦產權換取美方的軍事援助。可是兩人一言不合，當場爭吵起來，特朗普公然嘲諷對方，說：「你無牌可打。」

澤連斯基確是可憐，因為他手上當真沒牌，但相對之下，台灣領導人賴清德更加可笑，他手上本來有牌，卻不懂運用，如今淪落到要任由特朗普凌辱。台灣手上最大的牌就是「護台神山」台積電，該公司生產了全世界90%以上的高端晶片，侵侵一直對它垂涎欲滴。台灣民進黨政府老早投誠，同意將台積電部分生產線遷到美國，到侵侵上任後，又送上大禮，台積電答應在美國加碼投資1,000億美元。

台灣頻頻送禮，滿以為特朗普向全球各地徵收對等關稅時，會對寶島手下留情。詎料，日前美國的徵稅名單出籠，大家同為亞洲地區以及跟老美友好的政府，新加坡被徵關稅是10%，日本24%，南韓25%，台灣卻要32%。這個消息公布後，台灣民間一片嘩然。南韓的現代集團跟台積電一樣，都曾被迫向美國繳納「誠意金」，但現代集團交出的，只是210億美元，台積電卻是超過1,000億美元。誰會料到，原來誠意愈大，反而愈被欺侮，如今不少台灣民眾在怒吼，說：「我們的政府究竟幹了些甚麼？」

有外媒估計，因為受美國新徵關稅的影響，今年台灣對美出口總額，將會急挫63%，寶島的國民生產總值可能會下跌3.8%。要是如此，台灣經濟可能要面臨滅頂之災。賴清德政府實在是可憐還可憫，台灣不同於烏克蘭，手上原本不但有牌，而且是王牌，奈何主政者太沒智慧，過早把王牌送出，如今再無可恃，便只能任由侵侵魚肉。