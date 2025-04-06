去年底一意孤行宣布緊急戒嚴的南韓前總統尹錫悅，近日終於遭到罷免下台。根據南韓憲法規定，新任總統必須在60天內選出，即最遲要在6月3日前舉行總統選舉。連日來，南韓各黨派已火速展開選舉相關工作，準備角逐總統大位。隨着南韓政局進入權力重構期，北京也需要從戰略全局審視對中國的影響。

尹錫悅任內採取親美路線，強化韓美日安全合作，在台海問題上發表爭議言論，導致近年中韓關係緊張。尹錫悅下台後，南韓保守陣營已陷入內部分裂。與之形成對比的，是主張平衡外交的反對派領袖李在明民望領跑，很有可能勝出總統選舉。若南韓新一屆政府回歸戰略模糊，減少對美國的單邊依附，將有助改善對華關係。

由於尹錫悅執政期間中韓關係一般，兩國經濟合作過去幾年一直未有太大突破。不過，南韓企業對中國市場的依存度大，縱使尹錫悅試圖通過印太經濟框架削弱中韓產業鏈聯繫，仍然無法割裂雙方的經濟紐帶，中國還是南韓最重要的貿易夥伴之一。南韓一旦換了新政府，兩國經貿關係有可能迎來破冰窗口期。然而，尹錫悅倒台雖然為中韓關係提供「重啟按鈕」，但南韓民眾近年對中國持負面觀感的比例明顯上升，也支持尹錫悅的反華立場，這是不可否認的現象。北京需要警惕南韓總統選舉投票前夕，右翼勢力為了選票，抹黑中國為國內政治問題的黑手。

整體而言，南韓對華政策受制於中美博弈、朝核問題等因素，短期內恐難有根本性轉變。中國應以戰略耐心應對南韓政局過渡期，採取以經促政策略，先致力加強經貿合作，並擴大人文交流，鞏固民間友好基礎，最後在政治領域融化雙方關係。