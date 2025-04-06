東風吹，戰鼓擂，現在世界上究竟誰怕誰？美國總統特朗普瘋狂揮舞「對等關稅」大棒，躊躇滿志要「解放美國」，老朽謂其根本就係「災難」！事實上，《經濟學人》一語中的，形容侵侵口中的「解放日」為「毀滅日」！

特朗普冒天下之大不韙，亂搞甚麼「對等關稅」，主觀的認為會為美國帶來繁華盛世，而事實係關稅法案勢必引發其他國家紛紛以關稅報復，你做初一，我做十五！呢，連加拿大都對由美國進口、不符合《美墨加協定》的車輛徵收25%關稅。來而不往非禮也，中國亦連環出招，除了對原產於美國的所有進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅，並對7類中重稀土相關物項實施出口管制；把16間美國實體列入出口管制管控名單；暫停6家美國企業產品輸華，涉及禽肉產品、高粱、禽肉骨粉等。

要言之，中國的反制措施招招攞命！侵侵胡亂舞劍針對中國，其單邊霸凌行為，對日本、越南之類的小國也許有效，然而中國早已不再韜光養晦，國力強盛，今以大鵬展翅一飛沖天之勢重錘反制，老美的對等關稅已成回力鏢，肯定自食其果！

中美貿易戰升級，經濟學家料全球貿易量或大減66%，美國經濟將陷大蕭條！侵侵呢趟要「解放美國」，自以為八面威風，看來會是四面楚歌多啲！而所謂「對等關稅」，更不要奢望會「殺敵一千，自損八百」，而係「殺敵無能，自毀長城」！「對等關稅」未見其利，先見其害。美媒廣泛報道美國人紛紛囤積進口日用品如電器、食品等，加上美股大跌，財富蒸發，美國人民過苦日子必矣，侵侵民望恐隨着「解放日」尋底，仲想做多一任「國王」？發夢冇咁早，醒吓喇！