正論：護老者壓力山大　乏支援必須增加

香港經常發生以老護老、以老護殘的倫常悲劇，例如今年2月，屯門蝴蝶邨一名78歲老翁倒斃家中，遺下44歲智障兒子伴屍多日，令人不勝唏噓。別說這類隱蔽個案難以察覺，即使是非隱蔽個案的護老者一樣壓力山大，難以喘息。無奈港府善財難捨，對護老者的支援嚴重不足，永遠不敷需求。

有機構發表護老者調查報告，發現16.5%受訪護老者曾出現自殺或自傷念頭，高達37.4%處於「高負荷」狀況，當中有40.3%同時出現抑鬱或焦慮症狀，女性護老者承受的壓力尤其沉重。機構建議，友善僱主可提供彈性工時、有薪陪診假等，並呼籲護老者留意自己的精神健康。

針不拮到肉不知痛，護老者的辛酸和壓力，只有過來人才會明白。事實上，需要貼身照料的老人家，大多為長期患病、行動不便、不能自理等，若非大富人家，可以請幾個工人貼身服侍，照顧責任便落在最親的家人身上，很多時候甚至是24小時無分晝夜照顧，加上「放不下」的心理，不忍將患病親人丟下不管，終於自己也捱不下去，壓力爆煲，極端者甚至會產生尋死或同歸於盡的念頭，許多倫常悲劇正是由此而生。

誠然，政府透過受助機構提供一定的支援服務，例如鼓勵在家安老，機構會提供廉價的上門派飯、物理治療、簡單運動、陪診等服務，但這些服務始終無法取代護老者的工作，聊勝於無。而且能夠使用這些服務的護老者，大多有社工跟進，要是雙老或雙殘隱蔽家庭，未必懂得主動向社工求助。

究竟支援需求有多大？政府早前推出的「182183」24小時照顧者支援專線，截至去年11月底，共收到逾5.9萬個來電，有超過1,010宗個案要轉介，另有81宗需要外展緊急支援，反映需求極度殷切，能得到即時支援只是冰山一角。

講到底，最能減輕護老者壓力的服務，莫過於提供老人院舍宿位。但眾所周知的是，政府資助宿位數量非常有限，輪候數以年計。由於一位難求，許多老人家只能含恨而終，護老者的壓力始終難以排解。此外，商業社會在商言商，能夠體恤護老者的友善僱主少之又少，不少人只能辭職全天候照顧，連財政也陷入困境。

現時，65歲以上人口佔全港總人口逾兩成，而且老化速度驚人，預料到了2046年，長者人口將佔36%。然而，本港資助宿位只有約3萬個，佔需要長期照顧長者人數不足6%，簡直是杯水車薪。在人口急劇老化的背景下，照顧及支援服務需求有增無減，可惜至今未見政府有全盤規劃。

何況官老爺眼中只有錢，連公營醫療服務收費大幅增加，也可說成是「政府送給市民的一份醫療保險」。對於只會「燒銀紙」、毫無生產貢獻的患病長者，肯定只會更加不屑一顧，不可能為他們勞心。善財難捨，嫌貧愛富，究竟以老護老、以老護殘的悲劇何時才能停止，思之令人不感希望。