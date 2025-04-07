自作孽，不可活。美國股市經過上周連續兩天暴跌，道指抹去將近4,000點，市值蒸發逾6.5萬億美元。若是從特朗普開始第二個任期那天算起，短短兩個多月，美股市值已蒸發逾11萬億美元，可謂哀鴻遍野，慘不忍睹。這也許還不是最壞的情況，金融專家警告切勿急於撈底，因為大跌浪可能剛剛開始，不知伊於胡底。特朗普親手戳破美股泡沫，美元資產大貶值，無異於引火自焚，不知還能淡定否？當然，以其死要面子的個性，必然會繼續死撐，且看他接下來如何自圓其說。

都說特朗普發動貿易戰是「傷敵一千，自損八百」，其實剛剛相反，「傷敵八百，自損一千」才是真的，美國本身受到的傷害注定比其他國家更大。道理很簡單，美國經濟實力今非昔比，製造業空心化，供應鏈殘缺不全，發動全球貿易戰不僅力不從心，而且必遭孤立，最後只能承受最大苦果。侵侵聲稱加徵關稅，將使美國進帳6萬億至7萬億美元，不過是自欺欺人，美股兩天蒸發逾6.5萬億美元市值，不就是現眼報嗎？

毛澤東說過，所謂政治，就是把朋友搞得多多的，敵人搞得少少的。而特朗普恰恰相反，其做法是把敵人搞得多多的，朋友搞得少少的。這方面他顯然比拜登愚蠢得多，拜老頭還懂得拉攏盟友，集中力量遏制中國，而他連盟友也一併拿來開刀，等於將美國置於全世界對立面，不碰得焦頭爛額才怪。有外媒指出，特朗普對保護主義的癡迷，對盟友的肆意欺辱，完全顛覆了人們對美式價值觀的傳統認知。

其實嚴格來說，特朗普不僅是對保護主義癡迷，而是對美國實力癡迷，以為自己跺跺腳，地球就會抖三抖。殊不知今時不同往日，美國已不是過去的美國，休想再隻手遮天。中國迅速反制，11箭齊發，等於吹響反擊美國霸權的集結號，也等於為其他國家打氣加油，侵侵表面淡定，掩蓋不了內心虛怯。有人擔心他可能採取更加瘋狂的報復措施，那又怎樣？中方早就明言，無論是關稅戰還是貿易戰，或者別的甚麼戰，都將奉陪到底。中國人就是有這種底氣，人若犯我，我必犯人。

世界正經歷百年未有之大變局，之前許多人不認同這種觀點，如今眼看特朗普一味瞎胡鬧，攪得周天寒徹，不認同也得認同。美股連續暴跌，美元資產泡沫爆破，也許就是百年變局的信號。