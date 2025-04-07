特朗普的關稅戰出師未捷先玩殘自己，除了搞到美股崩盤，其最主要打擊對象中國更是未驚過，不旋踵公布一系列反制措施，包括對所有原產於美國的進口商品加徵34%關稅，對更多稀土實行出口管制，對多間美國實體列入出口管制名單，暫停多間美國農產品企業將產品輸入中國等。

早在特朗普上一輪對中國在10%關稅基礎上再加徵10%的時候，北京已經出手同類制裁，現在只是更加大打擊力度，作出精準打擊而已。禁止稀土出口到美國，已對美國軍工及科技產業造成極大影響，而進一步收緊美國農產品輸入中國，更是對支持特朗普的「紅州」致命一擊。這些農民都是特朗普及共和黨支持者，但如今因為特朗普胡亂作為而利益受損，必會動搖其支持度。

今時不同往日，在經過特朗普第一任期，以及拜登執政後，北京對美國已全然丟掉幻想，一直為脫鈎斷鏈做準備。這8年來，中國致力構建國際國內「雙循環」，美國在中國的對外貿易比重，亦由當年的第一位跌至第三位，跟東盟、全球南方等新興經濟體愈加密切，逐漸取代美國的重要性。

美國雖然也想跟中國脫鈎，但中國貨實在價廉物美，而且種類層面分布廣泛，由日用品到衣履，由電器到電子產品都有，美國人對Shein、Temu等中國電商非常沉迷，年輕人尤甚。網上便有大量美國網紅網購Shein、Temu後開箱的影片，不斷讚嘆產品價錢平、款式多。特朗普以為對中國貨徵重稅，連小額包裹也不放過，便能打退中國，顯然是錯估國內需求與形勢。

現在美國社會上下一片亂，特朗普還死撐中國驚慌失措。從美國民眾瘋狂搶物資囤積，已可知驚慌失措的是誰。