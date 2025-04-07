美國總統特朗普上周三宣布瘋狂徵收全球對等關稅後，其關稅計劃衝擊全球。最新一期《經濟學人》，以「我們如何看待這個世界」為題，發布兩版別具深意的封面，其中主要在亞洲地區發行的版本，用侵侵標誌性的MAGA帽子吸引眼球。不同的是，這帽子的標語被改成「讓中國再次偉大」（Make China Great Again）！報道指，特氏的高額關稅雖會在一定程度上損害中國經濟，但美國這種將自己隔絕於世界的做法，反倒給中國創造絕佳機遇，使它有機會重新繪製有利自己的亞洲地緣政治地圖，美國對外豎起高牆，中國有更好機會重塑全球貿易關係。旨哉斯言！

侵侵的對等關稅，未見其利先見其害！害苦的是自家百姓。呢，自侵侵宣布「解放美國」後，唔少美國人恐國內物價飛漲，加速通貨膨脹，紛紛開始搶購商品，包括食物、電子產品、汽車零件、家居用品等；有家庭主婦坦言，未來必須改變消費習慣，買更多急凍食品，避免外出就餐。美國人民已感覺到要過苦日子！

特朗普入主白宮未夠3個月，其民望已一直下挫，日前在美國首都華盛頓等地爆發示威，反對佢各項政策，係佢重返白宮以來規模最大的抗議活動。超過150個團體在美國全部50個州、加拿大及墨西哥，舉行超過1,200場反特朗普示威。示威民眾高舉海報，上面寫上「不要干涉我們的社會福利」、「（特朗普）不是我的總統」、「阻止邪惡」等。亦有示威者將馬斯克頭像改圖，移植到被流傳不知民間疾苦的法國瑪麗王后肖像！侵侵似乎借咗聾耳陳隻耳，一於冇你咁好氣，選擇在佛羅里達州打高爾夫球！反正佢自我感覺良好，國家和股市將一片繁榮！果然裝睡的人永遠叫不醒。