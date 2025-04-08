正論：關稅霸凌損經濟　全球冧市美最傷

美國總統特朗普上周三宣布向各國徵收所謂「對等關稅」，關稅戰持續發酵，波及全球大冧市，港股假期後捱沽。恒指昨日低開2,119點後愈跌愈深，曾挫3,143點，至19,706點的逾兩個月低位，全日收跌3,021點，報19,828點，從3月高位累計下跌20%。大市成交增至6,208億元，創紀錄新高。對於近日不少股民損手，有經濟學者估計股市急跌，難免對香港經濟造成負財富效應。

事實上，特朗普對外宣布實施「對等關稅」後，他喜不自勝說是「美國解放日」。然而，他挑起的卻是全球範圍貿易戰，引發包括美國在內的全球金融市場大幅震盪。本欄在4月4日已經指出，美國向全球徵高關稅，惡果恐怕要自嘗。如今不正是都到眼前來嗎？特朗普一直指與中國的貿易逆差高達一萬億美元，不知道他如何計算出來？而所謂「對等關稅」根本就是違背基本經濟規律，政策邏輯混亂，連英美一流經濟學家亦力斥其非，稱「對等關稅」只會令美國經濟失衡。美國對沖基金名宿阿克曼亦警告，特朗普正失去商界領袖的信任，應該暫停貿易戰，令當局有時間修正不公平的關稅制度，否則美國將面臨自行引起的經濟核冬天！

阿克曼在社交媒體發貼，稱特朗普有機會宣布90天的暫停期，透過談判解決貿易問題。他又指出，如果美國在4月9日對全球每個國家都發動經濟核戰爭，商業投資將停滯不前，消費者將捂緊錢包，美國的聲譽將嚴重受損，這樣將需時數年甚至數十年才能恢復。《華爾街日報》亦報道，貿易戰升級引發美股史詩級的兩日拋售，累計市值已蒸發逾6萬億美元。特朗普希望從「對等關稅」每年給美國帶來6,000億美元收入，恐怕只是一廂情願。美國前財長薩默斯指，特朗普的「對等關稅」料造成美國經濟損失20萬億美元，他其後因應美股期貨表現，把有關損失預估上調至30萬億美元，以一個4人家庭計，每家庭損失接近30萬美元。

如今未見其利，先見其弊。隨着貿易戰升溫，觸發環球大冧市。特朗普就股市大跌作出回應，表示關稅政策是美國經濟的「良藥」，並稱有時候必須「吃藥」解決問題。「我無法告訴你市場會發生甚麼，但我們的國家將變得強大得多」！特朗普的剛愎自用可見一斑。

全美逾50萬人上周六在首都華盛頓等多地示威，反對其關稅、人權等政策；除了美國，歐洲包括德國、法國、英國、葡萄牙以及北美的加拿大和墨西哥，亦有多場反特朗普示威！特朗普或許真的以為「天下我有」，以為「對等關稅」可以任其魚肉全世界，連企鵝也不放過。然而，他的胡攪蠻纏，卻觸發全美各地發起「把手拿開」的大規模示威集會！特朗普的「關稅霸凌」再不糾正，爆發人為經濟危機，惡果只會愈嘗愈多！

特朗普特別針對中國更是「嘥氣」，皆因中國和平崛起，早已是超大規模經濟體，面對美國的關稅霸凌衝擊，具有強大的抗壓能力，更何況近年積極構建多元化市場，對美國市場依賴逐年下降。美國關稅大棒只會令中國更強大，有更好機會重塑全球貿易關係。