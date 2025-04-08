在躲了兩天之後，賴清德好不容易願意面對美國關稅的衝擊，宣布將採取5項策略應對。包括談判關稅比照美加墨自貿協議，從雙方「零關稅」開始談起；擴大對美採購以降低貿易逆差；擴大加碼投資，如電子、資訊及通訊、石化及天然氣等，都可以加碼投資美國。他甚至還喊出所謂「台灣加一」的新口號，揚言未來是台灣加美國的布局，「立足台灣，布局全球，行銷全世界」，強調台灣一定要站穩腳步，不因為這次風波而動搖。

可惜，儘管看起來洋洋灑灑，惟內容不是一廂情願，就是缺乏實質計劃，除了急就章的880億元新台幣紓困方案外，幾乎沒有任何切實的措施。充分顯示出民進黨面對這次特朗普的32%關稅，是如何大感震驚、手足無措。雖說特朗普公布關稅後，行政院長卓榮泰等第二天開記者會，還嘴硬說早就對10%至35%都想好應對方案，但明眼人都看得出，32%遠遠超出民進黨事前的評估，整個執政團隊宛如被突襲一般，不知該如何是好。

最後勉強擠出來的5大策略，光是一個「比照美加墨自貿協議」從零關稅談起，就是自欺欺人的鬼話！試問台灣現在手中還有任何籌碼能跟美國談判？難道賴清德敢阻斷赴美投資？又或是宣布要和大陸進一步發展經貿，甚至半導體合作嗎？沒有這些猛藥，特朗普怎麼可能理你？更糟是，賴清德還未認清事實，依舊想搞「非紅供應鏈」那套，卻忽略在特朗普眼中，台灣根本不是盟友，只是搶走半導體產業、還對美國有大量貿易順差的惡棍罷了！到現在仍在狀況外，又怎能做出正確決策呢？

而賴清德真實的想法，還是趕緊應付過去，之後繼續搞大罷免！有這樣不負責任的領導人，台灣產業只能等着凜冬將至、自求多福了。