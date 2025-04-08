港府日前在北部都會區和生態旅遊方面，分別推出多個項目搞片區開發，前者已經收到逾20份意向書，後者遞交意向書的截止限期為今年7月。在港府庫房緊張的情況下，這個模式是相對比較聰明的做法。

香港一般出售土地都是指定用途，讓發展商在土地上建設住宅或商業項目。但片區開發顧名思義，是將整塊地放開給發展商，可在土地上綜合發展住宅和各種類型產業。現在港府連年赤字，官方的說法是，這樣做是為了便利發展，坊間則認為可以讓政府減少財政投入，反正各有各道理。

片區開發不是不好，內地很多園區都是用類似形式，但這個做法在港尚未成氣候，預料會面臨不少挑戰。一是發展和保育的矛盾。例如當局推出的生態旅遊項目，在環團眼中具備生態價值。片區開發相當於打包給發展商，如何保證發展過程中能夠保護好自然環境，近來已經有環保團體表達憂慮。

二是地產和產業的矛盾，無論是北部都會區的創科產業，還是生態旅遊產業，都不是香港大財團強項，本地發展商一向以興建住宅和商業樓宇居多。尤其是住宅，回本快、風險低，肯定會優先發展。但若如此就會變質為房地產項目，有違政府發展產業帶動經濟本意。相比之下，近年內地發展商陸續南下插旗起樓，在創科和旅遊產業發展方面，亦有不少大集團有豐富的經驗，預料屆時有意來港分一杯羹。到底是引入內企還是維護本地企業的利益，是港府需要小心平衡的。

片區開發的周期和風險遠比單純的建屋複雜，尤其是現在環球經濟不明朗，相關項目幾時才有回報實在不好說。如果港府最終接受發展商較低的出價，恐怕又會惹來官商勾結的質疑。