產評：中美硬碰難收科　貿易戰燒向金融

美國宣布對全球各國實施「對等關稅」新政策，震撼世界，引發全球金融市場極端動盪，餘波未了。美國總統特朗普要求中國取消對美反制措施，否則再加徵50%對華關稅，其態度是只許自己打人，不許別人還手，中國絕不能對這霸凌行為容忍退讓，變相就告訴全球，中美兩強博弈將全面升級，脫鈎斷鏈在所不惜。過去數十年行之有效的全球化、多邊自由貿易體系、國際規則，將不再管用，世界經貿將陷失序狀態，財富大蒸發的同時，也得為貿易戰燒向金融戰，甚至實戰作好準備。

中國經濟改革開放數十年，中美經貿合作無間，本來兩強合作共謀發展，是世界福祉。偏偏美國人選了狂人再入主白宮，最新推出的「對等關稅」新政策，基本上是將世界貿易組織框架廢掉，讓多邊貿易體系全面瓦解。美國不再需要朋友，並將中國看待成頭號勁敵。

由於昔日世界經濟賴以安穩發展的共同基礎已被美國破壞，在國際規則失效下，各經濟體都本着自身利益行事，所謂「誰大誰惡誰正確」，最怕是霸凌主義成風，最終演變成第三次世界大戰的前哨。

由於各國都知道嚴重性，理性作出反制，並主動加強非美經貿聯繫，設法維繫自由開放貿易投資，就成共同任務。中國對美國的反制措施，基本上不多不少，卻被美國要求取消，若退縮，日後來自美國的霸凌只會更甚。

除了理性反制應對外，在內部，中國要守住不發生系統性風險，並積極加緊推出新措施刺激經濟，推動內部需求，抵銷外部衝擊。老實講，中國作為全球第二大經濟體的地位毋庸置疑，在美霸發狂下，各地都希望中國能站穩住腳，以作為推動非美經貿體系發展的典範和核心基礎，否則一盤散沙，單打獨鬥，更難對抗美霸欺凌。

美霸針對中國的行徑不得逞，勢必損及內部利益，升級敵對行為轉移視線槍頭對外必是美國政客選項。但難以想像債台高築的美國，可如此破壞與其海外第二債主的關係。中美之間繼貿易關係斷鏈後，如何理順彼此間的金融關係，將是接下來的大問題，也勢必給全球帶來更大震盪。難怪一直「躺平」的歐洲亦警覺，要積極研究獨立支付平台以保金融自主，後知後覺總好過不知不覺。

香港的最大優勢，是有作為全球第二大經濟體的祖國支持，加快兩地的金融聯動，為極端風險作好預案，成當務之急。世界景氣滿布陰霾，市場極端波動，散財容易聚財難。到底這幾年積極拓展的東盟及中東市場關係，能否在這個非常時期發揮作用，港府不能怠慢，得加緊行事，盡快體現策略成效。

畢竟中美惡鬥，香港不可能迴避港元聯繫匯率的問題，貨幣變革早晚要面對，實不用懼怕，反正這些年香港資本市場已轉由中資「揸莊」，美資不能再呼風喚雨。香港貨幣若能適時改革，以更好地體現中港互聯，協助管理好中國資產定價權，是好事而非壞事。得抱以變應變，既來之，則安之的心態，積極應對。