世界視線：減少對美國出口　歐盟創發展條件

美國總統特朗普對全球強徵關稅，歐盟卻只承受加徵20%關稅，遠比中國、東盟的印尼及越南，甚至美國的亞洲盟友日本、南韓為低。有歐洲經濟學家替歐盟作精算及預計，指歐盟長遠經濟損失不大，甚至若對策執行適當，不排除還會有利益。

特朗普政府對歐盟加徵20%關稅，短期內歐盟出口美國一定會減少，也難以找到可作替代的國家。另一個衝擊是由於中國要承受高達54%出口美國的關稅，也會使滯銷的中國商品湧入歐洲市場，雖然對歐洲消費者有利，但亦會增加歐盟對中國的貿易逆差。

不過，Stoxx歐洲600指數由今年1月2日的510點，下跌到4月4日的496點，相比美國標準普爾500指數同期由5,868點跌至5,074點，說明歐盟的經濟還是相對樂觀。有經濟分析家認為，正正是因為特朗普的錯誤加徵關稅措施，為美國經濟製造極不穩定因素，使歐洲資金已有一段時間由美國撤回歐洲。

另一個對歐盟有利的因素，是特朗普重返白宮，令全世界人才對赴美產生戒心，連美國的人才及中產，也因為工作及生活不再穩定、安全而考慮離開。美國一個長期普查指出，美國中產2011年有10%考慮離開美國，2023年有17%，2024年有21%，比率還會增加，而最受益的是歐盟。特朗普極希望可以重振美國工業，特別是汽車製造業，但他的關稅政策不智地同時破壞入口美國供生產的供應鏈，無疑使本地及歐洲資本對投資生產卻步，反而中歐合作令兩地發展更有生機。

此外，如果歐盟無法與美國妥協，降低加徵關稅的稅率，也將對美國商品入口歐盟實施報復，這方面連同歐盟計劃增加軍費及基建開支，都會改善歐盟的內部消費不足。而歐盟更大的夢想，是特朗普對全球廣泛加徵關稅，會嚴重削減世界各國與美國的貿易往來，更形成各國之間利用本幣或美元以外貨幣作商貿交易，無形中嚴重削弱全球對美元的需求，使人民幣、歐元、日圓的需求上升，歐元亦有望增加國際影響力並步向穩定及升值。

如今歐盟政府最關心的，是如何能夠成功減少對出口美國的依賴，而最好的學習榜樣，是中國棄美及在亞洲發展經濟融和能力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻