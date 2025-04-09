娛圈單打：扮晒死狗試水溫　博懵復出想掘金

K-Pop天團Big Bang明年出道20周年，隊長G-Dragon早前透露，跟成員即將有合體大計。咁啱得咁蹺，捲入「Burning Sun事件」、9宗罪成立並踎監一年半嘅前成員勝利，忽然主動受訪，澄清自己無意涉足夜店生意，仲話外界一直誤會咗佢。扮晒死狗咁款，博乜呢？

係人都知，勝利唔止爛蒲，仲乜都夠膽死，2022年因為性交易、性暴力、慣性賭博、賄賂等9宗罪而被判刑，其後仲被外媒拍成紀錄片，臭名遠播。出獄後佢亦不愁寂寞，第一時間無縫接軌夜蒲慶祝，更不時被人拍得出埠玩樂，足迹遍布香港、內地、柬埔寨，每次皆有女相伴，仲傳出佢有意經營夜場生意大展拳腳。

嗱，睇佢個款，都知佢死性難改嘞。殊不知，就在龍哥透露要喺Big Bang成軍20周年搞大佢之際，勝利罕有主動受訪，堅稱無意離開南韓移民他方，仲強調「無論夜店、文化、娛樂、餐飲，或任何領域都沒有想法」，否認在外地經營夜場生意。

聽佢口氣，好委屈喎，之但係，條友仔喜愛夜蒲耍耍滾，一直唔見收斂，卻係不爭嘅事實。佢舊年現身柬埔寨夜店爆粗大讚夠晒安全，仲高呼「下次帶埋GD嚟」，被斥不知羞恥，全部有片為證。忽然扮死狗，難怪外界推測，有人希望藉此洗底，為明年復出試水溫。

問題係，勝利所涉罪行非常嚴重，人人喊打，以南韓咁保守嘅國家，點會接受佢復出吖？早在龍哥入伍前，已經語重心長提醒勝利，千祈唔好闖禍連累Big Bang，偏偏講極唔聽。條路自己揀，家陣想博懵邊有咁易！