美國總統特朗普掀起的關稅戰，可謂幕幕高潮，近日有貿易夥伴願意伏地投降，將對美徵收的關稅減至零，但侵侵還是不依不饒，說不是光減少對美的入口稅，就能了事。中國則對老美迎頭痛擊，你加徵34%關稅，我也回敬加你34%，這位白宮主人覺得面子擱不下，現正提出威脅，對華關稅或許要再加50%。

這儼然是小孩子鬥氣的做法，關稅高到某個程度，再加也沒有意義，純屬數字遊戲。有專家建議白宮，將關稅的實施日期延後90天，再與各國商討解決方案。可是特朗普為人善變，未來90天內，他會否不停打倒昨日之我？即使最後談出結果，但侵侵向來並不重視承諾，轉頭隨便尋個理由，便可以推翻協議，讓對手甚至是讓自己的國家再次受罪。

現今回想起來，還是俄羅斯總統普京有遠見，去年美國總統競選時，有記者問他，在特朗普和民主黨總統候選人賀錦麗之間，他會選擇哪一位。普京說會選賀錦麗，因為她的笑容吸引，也不會像特朗普般，做事難以捉摸。你當然可以認為普京是在講假話，因為特朗普較親俄，一旦當選，按理會對莫斯科有利。

但從另一角度看，普京講的也可以是實話，事關特氏的施政飄忽不定，難以預測，很容易會打亂世界秩序，長遠而言未必對俄羅斯有利。況且，普京身為世界級領袖，不一定事事都從自己國家的利益出發，有時也會站在全球大局去衡量問題。特朗普的政策太不可預知，昨天的決定，今天可以推倒重來，試問商家們該如何決定投資方案，如何去部署營銷策略？時至今日，愈來愈多人會打趣地說，在特朗普身上唯一可以確定的，就是他的不可確定性。