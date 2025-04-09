特朗普上任後，下令解散國際開發署（USAID）及停止大部分對外援助資金。日前緬甸發生大地震，美國這個以往的國際援助大國，也因此罕有的缺位，讓中國成為災區之中最矚目的國際救援力量。美國自由派陣營批評華府此舉令中國乘虛而入，在國際上擴大了統戰陣線。

毋庸置疑，美國關閉USAID，對中國的大國崛起確實是一大機遇。北京大可以通過一帶一路框架下的基礎設施投資和民生項目，快速填補USAID解散後留下來的空白，以擴大在非洲、中東等地區的影響力。但當局也要小心戰略透支陷阱，避免過度援助而拖累自身發展。

這方面的殷鑑是前蘇聯。蘇聯政府在冷戰時期為了與美國競爭，體現共產主義對資本主義的優越性，將大量資源投入援助項目。這個做法雖然拓展了蘇聯對外地緣政治空間，但導致國內民生領域滯後，降低了國民的生活水平。例如蘇聯在1970年代石油收入銳減，依然向古巴、越南等國提供糧食和能源補貼，以致國內出現消費品短缺。1980年代蘇聯經濟衰退，為了維持超級大國形象，仍向阿富汗提供年均20億美元的軍事援助，加劇了財政危機。到了1989年，莫斯科政府向外國提供的貸款金額，相當於國民經濟生產總值的8%左右。蘇聯後來解體，不得不說這些對外援助是重要原因之一。

蘇聯大灑金錢對外援助，落得慘淡下場，正好印證了著名國際關係學者肯尼迪在《大國的興衰》中的觀點：過度擴張會使大國陷入戰略目標與資源能力的不匹配，最終導致國家衰落。這一教訓對當前的中國尤其具有警示意義。當美國不再對外援助，北京應迅速填補其空缺，以爭奪國際話語陣地，但前提是量力而為，切勿好大喜功。