美國總統特朗普向全球貿易夥伴亂徵關稅，各國群起反對，但至今真正提出實質反制措施的，竟然就只有中國一個，宣布即時向美國進口貨品徵收「對等」的34%關稅（其實美國對中國貨累計徵收稅率高達六成）。甚至連「一國兩制」之下的香港、澳門特區也沒有跟隨，繼續維持自由港的地位。其他國家和地區若非立即跪低求和，便是口講反對但遲遲未有行動，似在觀望中國獨力對抗美國的結果，或是期待特氏會抵不住美股暴跌和國內商家反對，收回成命。

首先跪低的，是曾在半個世紀前令美軍初嘗敗仗的越南。該國近年經濟起飛，除了因為積極學習中國棄共走資（或稱有中國特色的社會主義），更重要是受惠於中國生產成本逐漸上升，以及特朗普首屆任期向中國發動的貿易戰，令大量海內外廠家湧向成本較低及當時未被美國針對（甚至積極拉攏以便抗衡中國）的越南。據報越南有多達三成出品是依賴美國，而且大多為低技術製造業，極容易被其他國家取代，至於越南進口的美國貨品則寥寥可數，形成巨大貿易順差。

在缺乏任何談判籌碼下，越南很快便提出對所有美國貨品實施零關稅，並聯同在當地投資的美國企業，企圖游說特朗普暫緩向越南徵稅或至少將稅率調低。但是傻的也知道，一旦美國單單放棄向越南徵稅，來自美國、中國以至全球各地的廠家，便會一窩蜂湧到當地避稅，與特氏希望將生產線帶回美國的想法背道而馳。

第二個跪低的是新加坡，該國總理黃循財在「對等關稅」公布後發表的視像講話，看似站在反美挺中的一邊，但他同時表明對於無故被特朗普加徵10%關稅，新加坡不會作任何反抗，原因明日再講。