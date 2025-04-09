特朗普在美國時間4月2日宣布對等關稅措施，向185個國家和地區徵收所謂對等關稅，事件引爆全球資產市場大震盪，港股創史上最大單日點數跌幅，台股創下歷來最大跌幅，日股、歐股及亞洲多國股市都血流成河。鬧出全球風暴的特朗普表面硬撐，更向中國發出最後通牒，威脅不取消反制措施，便再加額外50%關稅，答案當然不需講，高手上擂台，拚的是招而不是口水，特朗普的心虛、露怯喊話，令關稅戰變短命戰的可能性增加。

黑色星期一晚上，美股市場一度傳出白宮考慮暫停對部分國家的對等措施90天的消息，股民一度雀躍，美股亦絕地反彈，誰料白宮澄清是假新聞後，美股又開啟大跌模式，這種情況下的特朗普威脅，中國會理睬才怪。

關稅戰才曝光幾日，美國人已嘗透百年前大蕭條的苦，特朗普自詡「解放日」的措施才出台，美國已陷入失序中，全美各城各市都湧現盲搶潮，無論貧富，美國人都第一時間搶貨、囤貨，從家電產品到民生用品，毛巾、廁紙、牙膏、洗頭水、衣服、鞋襪、電視機、洗衣機，樣樣都要搶。

美國中產也在忙，不是忙着賣股、解套，就是忙着減債、重整個人資產，為即將到來的經濟衰退先做準備。就連富有的美國人也很忙，因為要計算身家蒸發了多少，部署關稅戰下的生意版圖怎麼規避風險，以免荷包被關稅戰「全解放」。

美國人都知道關稅還沒實施，通脹已殺到埋身，經濟衰退亦必定來襲，裁員及生活壓力成了每個美國人都要面對的日夜折磨。

民心不安及民怨沸騰下，剛過去的周六，美國以至歐洲多個城市出現Hands Off（收手吧）示威潮，近百萬人走上街頭，呼籲特朗普、馬斯克收手，這些大型示威活動遍布美國50個州，若再加上歐洲部分城市的行動，這些示威活動的總場次已經超過1,400場。

對於現在的爛局，美國財經界重量級人物一個比一個悲觀，因為一邊是蠻幹的特朗普，一邊是中國由上到下的硬氣，正如中國外交部發言人日前在社交平台的留言，指美股狂跌是市場的表態。官媒評論員對美國的態度一點不退讓，中美硬碰硬已無法避免。

特朗普除了施壓中國，還向聯儲局主席鮑威爾施壓，特朗普認為現在是聯儲局降息的「完美時機」，要求鮑威爾停止玩政治遊戲，立即減息。

鮑威爾本來懶理特朗普，但在美股狠跌後，聯儲局周一晚立即舉行閉門會議，看來聯儲局亦無奈了，若任由美國陷入經濟衰退而不作為，聯儲局便失去功能了，結果可能是被特朗普成功綁架。

特朗普的瘋狂作風不可能大變，他一天不Hands Off，來自其政府禍害全美以至全球的政策，便繼續是當下最大的不確定性。