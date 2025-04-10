世界視線：美逼簽禁核協議　伊朗臨巨大風險

正當美國總統特朗普強徵關稅，令全球經濟陷入恐慌混亂之際，另一個巨大的軍事危機正在醞釀。特別是特朗普當前的經濟政策，令美國先蒙受通脹上升及股市下挫，不但民怨四起，連大小企業都對政府罵聲不絕，使特朗普更傾向實施對伊朗的軍事冒險，藉此轉移國內視線，並希望為眼前的國內經濟危機沖喜。

特朗普威脅伊朗政府，倘若不接受禁核協議，就會對伊朗實施「他們以前不曾見過的那種轟炸」。事實上，美國及以色列不但對伊朗有強大的空中襲擊力量，亦對伊朗民間高度滲透，可發動國內的庫爾德族及阿塞拜疆族，進行反政府行動。

伊朗領導層態度非常強硬，表示政府有能力壓制國內的反對勢力，並已準備好5,000枚導彈，隨時可還擊以色列及美國在中東的軍事基地和據點。然而，如果美、以聯合大規模轟炸伊朗，目標便不會只是伊朗的核設施，還大有可能包括伊朗的軍事、政府及社會設施，受害的會是數以萬計的軍人和平民，令伊朗難以承受，目的就是要製造伊朗的經濟崩潰、社會癱瘓及民怨沸騰。

此外，若美、以能充分掌握到伊朗的重要軍事及導彈據點，一輪狂轟猛炸之後，伊朗是否還有足夠的導彈數量，進行有效報復，襲擊以色列來「陪葬」，也成疑問。隨之而來的，將會是國內民眾的不滿及示威，還有庫爾德、阿塞拜疆等少數族裔乘機挑起武裝分離主義運動。事實上，伊朗當前最大的挑戰，可能來自佔人口大多數的年輕人，他們對政府的原教旨主義老人政治缺乏認同，或會令政府難以招架。

伊朗是《核不擴散條約》的簽署國，但如今已經擁有60%純度的濃縮鈾及技術，估計可在短期內發展出3至5顆核武器。雖然美國及以色列襲擊伊朗的核設施是完全非法，還大有可能擴大攻擊規模，禍及伊朗社會及平民以製造社會恐慌，是反人道行為，中國與俄羅斯都會極力反對，但中、俄其實並不支持伊朗擁有核武器，並希望可以在和平氣氛下達成禁核協議。

俄羅斯總統普京警告美國不要襲擊伊朗的核設施，以免釀成「不可逆轉的全球性災難」，用語非常嚴厲。不過，雖然俄伊兩國今年1月簽署「全面戰略夥伴關係」條約，但並不包括一方受襲，另一方要介入戰爭支援。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻