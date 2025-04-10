中美關稅戰、貿易戰，以工業化的中國對抗去工業化的美國，中國未必會輸。兩國的市場相差還是有限，名義價格計，美國為中國的不足3倍，購買力平價計大約1.6倍，中國還不是消費社會，有大發展餘地。美國市場已飽和，擴張無力。但是，若美國成功拉攏歐盟，成為全球最大的高關稅自由貿易區，美國加歐盟的消費市場，按名義價格計是中國的近6倍，購買力平價計為近3倍，若加上日本、加拿大，比例更大。

特朗普關稅戰的目標是中國，用高關稅收編各國，從而合力打擊中國。104%的高關稅只是開始，最重要的是，美國聯合各國同時對中國實行高關稅，圍堵和封鎖中國的出口，這比用軍事圍堵效果更直接和厲害。此舉最大的關鍵是歐美成為對華高關稅的堡壘，同時形成全球最大的自由市場。馬斯克等已提出歐美互免關稅成一體，歐盟亦提汽車等產品互免關稅，以至整體歐美零關稅。對歐盟來說，互免關稅勝於與美關稅戰。即使少了中國市場，卻可獨霸美國市場。對中國而言，少了歐盟、北美，乃至日本、南韓，還可能有其他附從美國者，國際市場空間將大減，形勢惡劣，還要與歐美日韓爭奪餘下的國際市場。美國亦可政治干預，進一步堵截中國的出口。

中國沒法用政治迫使別國依從，反抗美國。中國的市場也比不上歐美日韓的市場規模。即使中俄合力，仍處劣勢。但是，中國不能屈服，屈服便是投降，一切努力都會白費。關稅投降便是政治投降，牽連所及，復興無望。

中國只能抗戰到底，可不能呆守，而是出擊，爭奪東盟，拉攏印度南亞，與俄羅斯合力鞏固中亞，進逼中東，合耕非洲。在東支持南韓反美反日力量，在西則分化歐盟，利用歐盟東西、南北的分歧，爭取東歐南歐諸國，與它們一起對抗歐盟及法、德等大國出賣歐洲利益予美國。

中國若仍只在國內努力，待美國合圍後便難脫網圖存。美國不會與中國熱戰，單只關稅圍堵，中國便難以抗衡，軍備也無用武之地。這是特朗普高明之處，把全球格局打破，同時企圖掀翻中國的發展，一石二鳥，布局遠大。中俄有的是上海合作組織，作用不大，要推動金磚國家組織抗美，但早前懾於美國威逼，現時形勢有變，再重拾金磚大旗，或為時已晚。中華民族到了最危險的時候，要堅持鬥爭。