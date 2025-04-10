昨日談到，越南近年的出口和經濟增長嚴重依賴美國，加上企圖再次在中美貿易戰中取得漁人之利，在特朗普宣布向全球亂徵「對等關稅」，越方差不多即日便跪低，宣布將美國進口貨品關稅減至零，希望可獲對方放生。

差不多同一時間投降的還有新加坡，表明不會對美國關稅作出任何反制，甚至連談判都沒有興趣。其一是與香港一樣，獅城本身是個自由港，向美國貨反制徵稅只會打爛自身招牌。其二是該國的本土製造業不多，經濟主要靠服務業，雖然近年也銳意發展創科產業，但規模跟中國比較有很大距離，實際出口量不多。

其三是新加坡一向奉行力求左右逢源的外交政策，中美大戰才剛開打，未知鹿死誰手，莫講要靠邊站，就算在旁「食花生」也要低調一點。東盟輪任主席、馬來西亞總理安華呼籲東盟各國團結應對美國關稅，若非信口雌黃，便是太天真太傻，起碼越南、新加坡，還有印尼，都會以自身利益為先，大難臨頭各自飛也。

相對於政經實力較弱的越南和新加坡，身為全球第五大經濟體、並且與中俄關係良好的印度，向美國下跪的速度比不少人想像中快，令總理莫迪的強人形象受損，但也可說是忍辱負重的表現。中美對決，任何一方倒下，印度某程度都是贏家，現在最緊要保留實力，苟且偷安，這亦是現時其他大部分國家的想法。

至於亞洲區內另外兩個經濟強國，日本依舊唯美是從，本來不談也罷，值得一提是特朗普亂幹與中美交戰，某程度紓緩了首相石破茂在國內的政治壓力，不少人更覺得他在亂世中愈做愈好。至於南韓，則繼續內鬥內亂中，未戰已敗，談不上投降與否。