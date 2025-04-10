美國總統特朗普的「對等關稅」政策，只有佢亂噏，別人就要任佢魚肉，佢警告中國若不撤回對美的34%加徵關稅，就會再加徵50%關稅，令總稅率增至104%，且與中國的關稅談判將終止。阿哥，這是施壓還是恐嚇？不但「無常識」，更加「招積」到令人噴飯！

晚清權臣曾國藩曾說：「急於求效，雜以浮情客氣，則或泰山當前而不克見。以瓦注者巧，以鈎注者憚，以黃金注者昏。外重而內輕，其為蔽也久矣。」這幾句話涉及賭徒心態，賭注大小，心理負擔也不同，若「刀仔鋸大樹」，用瓦片以小博大，心裏輕鬆；用玉鈎下注，就會害怕；若重錘用黃金下注，就會心慌意亂！依家侵侵講出狠話，「關稅談判將終止」，大有同中國脫鈎斷鏈之勢。喂！中國乃泱泱大國，正如有學者指出，中國目前有底氣去應對美國關稅，得益於內部經濟穩定及更強經濟韌性，早在特朗普上台前，北京已提出一系列超常規政策組合拳，提前儲備抗外部衝擊的能力。對侵侵的蠻幹胡攪，中國氣沉丹田，衣袂一揚，氣蓋山河噴出四個字：奉陪到底！

侵侵對中國，以黃金為賭注，難免心慌。美媒引述消息指，馬斯克已直接要求特朗普撤銷對等關稅政策，惟未成功。可見馬斯克這位一度係特朗普引為心腹嘅「重臣」，同侵侵嘅蜜月期已玩完！侵侵的對等關稅政策，共和黨人亦多不以為然，政商界批評關稅只會推高通脹，並導致美國經濟提前衰退！事實上，這不正是「外重而內輕」嗎？

侵侵周二發文，指所有國家都想和美國達成協議，中國亦然，只是不知道如何開始，稱正等待北京的電話，並相信這會發生。侵侵的「招積」忽又變成語無倫次的人格分裂！有此總統，美國會再強大？