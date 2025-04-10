上周，中國舞蹈家協會被「團滅」，主席馮雙白，原分黨組書記、駐會副主席羅斌同時被查辦。類似的文藝社團負責人落台的案例並非首次，前幾年就有中國書法家協會分黨組書記趙長青、中國美術家協會副秘書長杜軍腐敗被抓。而在省級層面，如海南省文聯主席孫蘇、河南省文聯黨組書記吳長忠、安徽省書協主席李士杰、青海省美協主席王筱麗等，也都因貪腐、抄襲等各種原因而翻車。但像中國舞協這樣被「一鍋端」的尚屬首次。

內地的文聯、作協都是官營機構，文聯下屬又有美協、書協、音協、舞協、影協、視協、曲協、劇協、評協等機構，各自與行政級別、編制待遇掛鈎。這些原本肩負着弘揚文化藝術使命的組織，卻異變為某些「官員型藝術家」追名逐利的灰色平台，他們利用手中的權力，把持獎項評選、會員資格、職稱評定、經費分配、展演機會，大搞權錢交易。

而且，文藝領域的權力尋租，呈現出精密的系統化特徵。公眾眼中原本神聖的藝術殿堂，藏污納垢，飄散墨香與銅臭交織的氣息。書法家協會主席筆尖蘸取的不再是松煙墨，而是企業贊助的潤筆費；文聯主席抽屜裏鎖着的不是創作手稿，而是項目回扣的轉帳憑證；美術家協會的展覽演變成「席位經濟」；換屆選舉的候選名單，甚至竟成為明碼標價的商品，會員資格、理事頭銜競拍叫價。

這類腐敗往往披着「文化」的外衣，隱蔽極強。有些「文化掮客」以協會為樞紐，將各環節打造成閉環產業鏈，吞噬公共文化資源。以中國書協原分黨組書記、副主席兼秘書長趙長青為例，他是把持書協實權的頭號人物，利用權力，堂而皇之地賣字斂財，通過辦各種書法展覽和活動從中漁利斂財。一些商人以超高價格購買趙長青的書法，變相行賄，當作腐敗的障眼法。並且利用書協招牌，為一些附庸風雅的實權官員貼金、站台，編織關係網，不擇手段地將權力變現。

更有甚者，這些文化社團裙帶勾連，相互利益輸送，壟斷獎項、職位，資源「內部循環」，變相形成子女、弟子「世襲」的局面。陝西作家協會主席賈平凹之女賈淺淺的「屎尿體」詩歌，得到眾多作家抬轎子，獲獎無數，就備受爭議。

文藝社團的腐敗，令藝術標準在權力輾壓下逐漸崩解，造成劣幣驅逐良幣的惡果。會員、職稱、頭銜、獎項，都成為權力交換的籌碼，藝術就不再是創作的產物，而是利益分配的符號。

淨化文化生態需要刀刃向內的制度改革，首要是打破協會官本位結構、行政化桎梏，真正將協會辦成服務型、學術型、開放型組織，限制協會官員的任職年限，防止長期把持權力形成利益固化，用陽光機制遏制黑箱作業。其次需建立負面清單，嚴禁協會領導在企業兼職、干預市場，切斷利益輸送鏈條，讓藝術回歸本源，而不再是權術的遊戲。