白宮主人特朗普最享受的，就是叫全世界的眼睛，每天都隨着他一個人打轉，因此他不停搞新玩意，又不停改變主意，就是要讓你目不暇給。侵侵最新決定，是對大部分國家徵收的對等關稅暫緩執行，會延遲90天，但中國、加拿大、墨西哥除外，事關他聲稱，這三個國家竟然夠膽對美國採取報復措施，故不可寬免，須馬上課以重稅。

不過，中、加、墨三國，恰好是美國最重要的三個貿易夥伴，在特朗普眼中，也是賺取了最大的商貿利益，因此，他為甚麼特別不放過此三國，真正的原因，只有他自己才知道。另一個敢於反抗的是歐盟，宣布對美國入口貨開徵25%關稅，比起美國對歐盟的徵稅，還要高5%，但其後亦同意暫緩反制美國關稅措施90天。

那些願意在特朗普面前「跪低」的貿易夥伴，卻是未見其利、先見其弊。侵侵嘲笑他們是排着隊去拍他馬屁，而這樣的場面，正是他最樂意見到的。這位白宮主人生平經歷過6次破產，在他心靈深處，可能一直都埋藏着揮之不去的自卑感，自卑的人往往刻意表現得自大，很渴望別人對他頂禮膜拜。這種心態再惡化下去，就會變成精神問題，目前侵侵距離患精神病，恐怕是只差一線。

至於主動呈上拜帖，再掛起免戰牌的國家及地區，不要以為接下來的日子就會好過。特朗普所要求的，根本不是甚麼對等關稅，這只是藉口而已，他是希望消滅對每一個國家的貿易赤字。貴國每年對美國的出口貨品，若然價值1,000億美元，那就要同樣購回1,000億美元的美國貨，這才叫公平貿易。

可是在現實上，這樣的目標不可能達到，美國以至整個世界，就只是陪着侵侵在瞎折騰。