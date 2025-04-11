特朗普嘅「對等關稅」政策日日新鮮，佢周三又宣布，已授權向不對美國採取報復行動嘅國家或地區，暫停徵稅90天，同時把對華關稅增加至125%，即時生效。侵侵批評中國向世界市場展示缺乏尊重，故把關稅稅率由104%增至125%；佢期望中方未來會意識到，訛詐美國、其他國家或地區嘅行為已不能再持續，亦不會被接受。

美國財長貝森特就特朗普的暫緩徵稅，廢噏是因為特朗普希望參與其中，並非因為市場反應，並指「沒有報復的國家將得到回報，而中國因為輕率地決定報復，因此美方對其提高關稅」。阿哥，對等關稅以大炮亂轟的方式向全世界無理徵稅，連企鵝也不放過，這不輕率嗎？對中國的關稅率性亂加，根本已失去「常識」，只見荒謬野蠻，豈止草率？

正如有論者指出，侵侵一味話美國在貿易上被全世界佔咗便宜，查實根據美國數據，美國對加拿大、中國、日本、墨西哥及多個歐洲國家，喺商品貿易上錄得赤字，但喺服務貿易上都錄得順差，美國何曾「吃虧」？

美國的所謂「對等關稅」，廣被批評計算粗疏草率，對中國狂加關稅更是荒腔走板！中國一直堅持高質量發展，擴大高水平對外開放，亦一向希望與美國相向而行，互利共贏，在彼此尊重下，公平公正和平解決問題，可是特朗普卻高高在上，以霸凌方式向中國狂徵關稅，連被認為對特朗普具影響力，但在關稅問題上唱反調的富商馬斯克，都睇唔過眼，親自游說特朗普不要加關稅。美國商界及金融界愈來愈多聲音反對對等關稅，甚至擬興訟，唔通又係「草率」？中國作為全球第一大貿易體，不示弱、不退讓，向世界展現維護多邊貿易體制的堅定決心，這不正是大國的責任嗎？