美國總統特朗普上周宣布向幾乎全球的貿易夥伴，徵收所謂的「對等關稅」，不但引起各國的強烈不滿和反對，在美國本土亦引發股市暴跌和民眾搶購潮，擔心關稅政策會導致物價急升，減息無期，並因其他經濟體採取報復性措施而令貿易量大減，企業因看淡前景而減少投資，最終導致失業率上升和消費萎縮，與特朗普希望藉關稅增加就業和投資的企圖剛好相反。

不少經濟學家、財金專家和商界領袖都批評，特朗普的關稅政策終會損人害己，作繭自縛。中國政府已嚴正聲明，中國不惹事，但也不怕事，將會繼續採取堅決措施維護自身主權安全發展利益。但特朗普反指中方的反制措施錯誤，進一步提高中國貨品的關稅至超過100%，令人擔心約於100年前發生的全球經濟大蕭條，即將歷史重演。

1930年，美國因自身的經濟和政治考量通過《斯姆特-霍利關稅法》，將二萬多種進口商品的關稅提升至歷史高位，引發多國群起報復。結果美國的進出口在3年內大跌三分之二，失業率升至25%，全球GDP下跌15%。不少歷史學家更認為，30年代的大蕭條，是導致其後二次大戰爆發的主要原因之一。

不談政治，從經濟角度分析、考量，特朗普向全球狂徵關稅，估計因美國勞工等生產成本高昂，大部分本土產品相對外國進口貨缺乏競爭力，導致企業與職位外流，與多個國家及地區出現龐大貿易逆差。

香港在60、70年代亦曾以製造業聞名，憑藉大量來自內地的廉價勞動力，生產和出口許多價廉物美的成衣、玩具及電子產品。其後內地實施改革開放，加上香港的勞工及土地成本持續上升，引發工業北移。但香港經濟未有就此走下坡，亦從未想過改變自身的自由港及簡單低稅制優勢，而是利用了內地的龐大市場和發展機遇，成功轉型為國際金融、貿易和航運中心。不少北移的製造企業亦利用了內地的勞動力和土地，不斷壯大。

面對關稅戰及大國貿易博弈，香港製造業未來是否已無可為呢？筆者認為反而是帶來了機遇，但我們必須朝向高質量和高增值發展。價格只是消費者的其中一項考慮因素，產品與服務的質量、創意特色和品牌也非常重要。過往不少香港人都偏愛日本製造的電器、歐洲生產的汽車和美國品牌的手機，即使其售價遠高於其他地區的產品。近年港人北上消費及網購成風，價格差異是原因，但內地的產品及服務質素不斷提升也是主要關鍵。早前的「美誠月餅」事件亦證明，冠上香港品牌的產品，在內地有價有市。

在關稅戰陰霾下，香港更要發揮好自身的獨特優勢，包括用好「一國兩制」，維持對外開放，加緊吸引外來投資，加強科技研發和應用，提升產品及服務質量，把握好內地及其他地區市場，自強不息，壯大多元產業，令經濟再次起飛！