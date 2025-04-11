世界視線：對抗美經濟霸凌　共謀脫鈎去風險

美國日前表示，由於中國未有撤回加徵的34%對美關稅，華府決定向中國額外加徵50%關稅，當地時間周三起對華關稅達到104%。中國國務院隨後宣布反制，自周四中午起，對原產於美國所有進口商品加徵50%關稅，由34%提高至84%。其後，美國宣布把對中國的關稅增加至145%，即時生效。

中國的反制措施，是對歐洲、日本、南韓以及金磚國家，樹立一個不向霸權屈服的榜樣，更表現出有力抗爭的底氣，最大的效果是使它們看到中美之間，美國才是世界和平及發展的威脅，打破西方指中國崛起是全球威脅的謊言，更看清依循中國的抗爭途徑，才有望挫敗美國霸權，令世界走回和平發展的正軌。

如今中美走向互相全面經濟制裁，是特朗普施行全力遏制中國措施以來，最白熱化的階段。全球經濟在二戰後由美國推展自由貿易，先後締造歐洲、日本、南韓及中國強大的經濟體系，唯一不同的是，歐、日、韓均服膺於美國的主導，只有中國透過自由貿易發展起來，不甘心受制於美西方安排的次等國際分工角色，不但創造了完備的工業生產體系，更在高科技領域尋求突破，挑戰美國的優勢。此外，中國更透過一帶一路幫助不少全球南方國家發展起來，這些發展同時帶動它們接受中國的夥伴關係，以及對抗西方的霸權和新殖民主義。

正因如此，由特朗普第一個總統任期到拜登執政的8年間，美國夥同歐盟、日本、南韓、英國、加拿大、澳洲及新西蘭等盟友，希望透過與華經濟脫鈎，遏制中國。然而，華府一直無法解決的問題，是它的盟友無法不與中國經濟合作，以及利用中國正在擴張的市場謀利，另一方面又享受美國市場帶來的龐大貿易順差。

特朗普如今不分敵友揮動關稅大棒，就是要逼全球選邊站，若然盟友還珍惜美國市場，就要大幅購買美國商品及投資美國，使美國再工業化。至於東盟及全球南方國家，就要和中國經濟脫鈎，使中國投資及以生產供應鏈支持的產業，因產品面對高關稅無法輸美而停擺。

面對特朗普政府的威逼利誘，歐盟正在考慮實現與中國的投資協議，並建立與越南、泰國、印尼更密切的經貿關係；加拿大會將能源改為輸往歐盟、日本、南韓及中國；澳洲、新西蘭也明確維持與中國的經貿發展，全球反而正在慢慢與美國經濟脫鈎及去風險。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻