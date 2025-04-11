正論：詐騙案井噴爆發　打擊力始終不足

這些年，香港罪案氾濫成災，不是街頭劈友，就是詐騙案井噴爆發。去年錄得44,480宗騙案，較2023年顯著增加12%，涉款達91.5億元，尤以網上騙案最為嚴重，洗黑錢人數也大幅增加。詐騙集團行騙手法日新月異，執法部門被動應對，自然不可能令情況受控。

去年網上騙案數字為27,485宗，佔所有騙案逾半，反映情況猖獗。事實上，詐騙集團無孔不入，透過社交平台、通訊程式、電郵、電話等媒介誘騙受害者，最常見是所謂的刷單求職騙案、投資騙案、網上情緣騙案、傀儡戶口洗錢、假冒客服、假冒執法人員等。去年單是被控洗黑錢的人數便大幅上升了2.3倍，達到1,484人，較前年多出454人。受害者往往以為借出戶口收錢及轉帳只是小事，不知不覺墮入犯罪深淵。

當然，說當局沒有盡力打擊騙案並不公平，除了不斷宣傳「提防騙子」，亦有與金管局、銀行業界聯手阻截騙款，並透過「加密貨幣止付機制」進行攔截，成效比前年有所改善，成功攔截的金額亦增加。然而你有張良計，我有過牆梯。詐騙集團吸取教訓後只會變得更加精密，加上不少人求財若渴，輕易墮入陷阱，僅靠執法部門在事情發生或進行期間攔截，始終有失主動，往往事倍功半。

現在又逢中美關稅戰鬥得難分難解，對經濟影響巨大，前景轉差，搵工更加艱難，預料會有更多人鋌而走險，孤注一擲，甘願犯罪或淪為受害者。當局一味以「提子」卡通宣傳，未免流於表面，實有必要深入打擊詐騙集團，從根本上減少罪案。

無奈大家都知這是說易行難，皆因今時今日詐騙集團大都跨地區作案，大本營甚至在泰緬等東南亞地區，單靠本港執法部門對抗，連營救被賣豬仔的港人也力有不逮，遑論將詐騙集團連根拔起。

即使集中在本港的金融騙案，當局也是拖拖拉拉，束手無策。執法部門回覆表示，去年鬧得沸沸揚揚的虛擬貨幣平台JPEX相關騙案，涉款最少16.16億元，報案宗數多達2,600宗。惟至今僅拘捕80人，而且未見有起訴行動，遭凍結的資金亦只有約2.28億元，可謂冰山一角，案件的調查進展非常緩慢，部分個案仍在徵詢律政司階段。

究竟是法例有欠完備，未能與時並進，還是執法部門及司法部門欠缺效率，皆令人感到疑惑。連當日如此高調「拉人封艇」的案件也雷大雨小，毫無阻嚇力可言，詐騙集團視法律如無物，香港淪為詐騙之都，也就不足為奇。

說到底，要令詐騙案大大減少，執法部門必須掌握主動權，聯同內地或國際執法部門合作打擊，真正做到犁庭掃穴。與此同時，市民亦必須明白，天下間沒有免費午餐，舉凡以搵快錢、輕鬆賺錢為標榜者，十之八九都是行騙。現在時局不靖，騙案只會愈來愈多，惟有全民防騙，小心求證，方能令詐騙集團無所遁形。