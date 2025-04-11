娛圈單打：過氣玉女黐咗線　演藝生涯點樣算

44歲日本過氣玉女廣末涼子，自從2023年被爆婚內出軌米芝蓮大廚兼離婚後，演藝事業一落千丈。直到舊年9月先至逐步復出，但都係行行企企，食飯幾味，始終無復當年勇。佢上個月先至去咗台灣登台，趁住海外仲有叫座力，搵得幾多得幾多。殊不知，轉個頭返到日本又出事！

呢位阿姐本月8日於靜岡縣高速公路炒車，當時車上仲有一名疑似男性經理人。車禍發生後，佢被送抵醫院檢查，點知忽然發神經，情緒失控毆打護士，被警方拘捕及起訴。不幸中嘅大幸係，佢通過咗酒精測試及初步藥檢，暫時排除酒後或藥後駕駛嘅嫌疑，否則肯定仲大鑊。

之但係，不倫女變暴力女，形象本來已經唔討好，家陣更係衰多兩錢重。案情亦愈揭愈多，話佢喺車禍發生前，曾在高速公路休息站停留，期間已行為失常，不停向三九唔識七嘅人進行肢體接觸，曾突然擁抱多名男途人，仲大喊大叫「我係廣末」。

公司就解釋，廣末陷入短暫恐慌，先至出現失常行為，就此向公眾致歉，並即時停止所有演藝活動。究竟係咪壓力太大，導致一時之間黐鬼咗線，仲要觀察吓至知。但廣末接連發生咁多出格事件，又不倫戀，又毆打護士，仲想返出嚟幕前演出，真係難過登天。

唉，忽然又諗起另一女星竹內結子。有傳結子因為藝能界壓力太大，女明星折舊率太高，擔心自己地位不保，後來仲疑似患上產後抑鬱，最終自尋短見。前車之鑑，希望廣末經過咁多教訓，真係會修心養性，好好放鬆一下，諗清楚前路點走，唔好繼續自暴自棄啦。