正論：滿街爛路完工慢　擾民之餘存隱患

年紀大，機器壞。香港已是一個老化城市，不止人口老化，就連許多基建設施都日趨老化，道路蓉蓉爛爛已成常態。本來，只要當局及時維修，定期保養，即使道路老化亦可繼續使用，可惜路政署對道路工程維修不力，監管失當，拖拖拉拉，一旦碰上極端惡劣天氣，路陷山崩，恐怕會招來災難性後果。

申訴專員公署表示，留意到有報道指不少公共道路不時出現損毀，包括行車路面凹凸不平、地面出現坑洞或破損，甚至因為特別情況或極端惡劣天氣而發生嚴重路陷，同時亦經常收到市民就路政署未有妥善跟進道路維修的申訴，例如未有妥善監管承建商，以及道路維修工程出現延誤等，故決定就此對路政署展開主動調查。

申訴署的指控並非無的放矢，本報去年8月曾經報道，2012年推行的「人人暢道通行」計劃，截至當時仍有多項工程未完工，當中包括有合約承建商因財困而被路政署暫停合約，旗下有多達9項工程爛尾，分布於東區、九龍城、觀塘、深水埗及黃大仙共11條行人天橋、一條高架行人道和兩條行人隧道加建共19座升降機，對區內居民造成極大不便與困擾。本報記者曾到其中位於東頭村道近東隆道地盤，只見大量水馬圍封無人開工，完工無期。偏偏路政署擺出不痛不癢的態度，直認爛尾工程可能仍要多一兩年方能完工。遷延時日，拖得就拖，可見一斑。

除了「人人暢道通行」工程爛尾，本港各區亦不時驚現路陷。去年6月，深水埗海壇街便發生路陷，由最初只是輕微下陷，惡化至出現約8米乘12米、深約4米的大窿，導致欄杆及兩個路牌塌下，坑內有黃泥積水，露出喉管及電線，運輸署要臨時封路，巴士線亦要改道。接着，去年9月又到荔枝角道近長沙灣警署發生爆水管路陷事故，一輛的士駛過積水路面時跌落大窿，車身傾側險遭「洪水」沒頂，幸司機及乘客及時逃生。兩宗路陷沒有搞出人命，誠為不幸中的大幸。

君不見，南韓首爾江東區一條行車公路，上月驚現路陷，一名33歲鐵騎士不幸墮坑，17小時後始獲救起，可惜證實死亡。一不離二，昨日南韓京畿道光明市一個地盤，路面又突然嚴重塌陷，多處裂開，隔音屏連同支架一起倒塌，一名工人失蹤，恐怕凶多吉少。由此可見，道路失修絕非小事，災難距離香港並不遙遠，路政署繼續敷衍塞責不作為，必然埋下安全隱患，造成極嚴重後果。尤其近年地球暖化加劇，極端惡劣天氣頻發，香港2023年便發生過「500年一遇」的黑色暴雨，全城癱瘓。何況全港多區的排洪系統多有淤塞，一場暴雨必然造成一場水浸，若然路面不勝負荷，地裂山崩，不僅財物受損，搞出人命也絕對不足為奇。

今日的香港，經濟不景，庫房乾塘，國際政治形勢一片兇險，港產官僚慣性胡混度日，不踢不動，多麼匪夷所思的事情也有可能發生。各部門再不提高警惕，豈止滿城爛路，更多更大的亂象勢必陸續有來。